Tennis-Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, éliminée en 8e de finale par Kostyuk

Open de France
par Vincent Daheron
La Polonaise Iga Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, a été éliminée dimanche en huitième de finale du Grand Chelem parisien par l'Ukrainienne Marta Kostyuk (7-5, 6-1).
Le jour de ses 25 ans, Iga Swiatek n'a reçu aucun cadeau de la part de son adversaire, prétendante à la victoire finale depuis son titre au WTA 1000 de Madrid au début du mois.
Après un combat du fond du court en début de match, la sextuple lauréate en Grand Chelem avait pourtant breaké la première, mais Marta Kostyuk a réagi dans la foulée. Cette dernière a finalement empoché les trois derniers jeux du premier set, dont deux sur service adverse, pour virer en tête.
Le scénario s'est répété dans la deuxième manche : Iga Swiatek a breaké d'entrée avant de subir la vague adverse, l'Ukrainienne remportant six jeux consécutifs pour rejoindre son premier quart de finale sur l'ocre parisien.
Elle y défiera sa compatriote Elina Svitolina ou la Suissesse Belinda Bencic.
(Reportage de Vincent Daheron)
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