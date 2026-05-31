Tennis-Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, éliminée en 8e de finale par Kostyuk

Open de France

par Vincent Daheron

La Polonaise Iga Swiatek, quadruple ​lauréate de Roland-Garros, a été éliminée dimanche en huitième de finale du Grand Chelem ​parisien par l'Ukrainienne Marta Kostyuk (7-5, 6-1).

Le jour de ​ses 25 ans, Iga ⁠Swiatek n'a reçu aucun cadeau de la ‌part de son adversaire, prétendante à la victoire finale depuis son ​titre au ‌WTA 1000 de Madrid au ⁠début du mois.

Après un combat du fond du court en début de match, la ⁠sextuple lauréate ‌en Grand Chelem avait pourtant ⁠breaké la première, mais Marta Kostyuk ‌a réagi dans la foulée. ⁠Cette dernière a finalement empoché les ⁠trois derniers ‌jeux du premier set, dont deux sur ​service adverse, pour ‌virer en tête.

Le scénario s'est répété dans la deuxième manche : ​Iga Swiatek a breaké d'entrée avant de subir la vague ⁠adverse, l'Ukrainienne remportant six jeux consécutifs pour rejoindre son premier quart de finale sur l'ocre parisien.

Elle y défiera sa compatriote Elina Svitolina ou la Suissesse Belinda Bencic.

(Reportage de ​Vincent Daheron)