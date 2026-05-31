France-Des débordements mais une situation globalement sous contrôle après le sacre du PSG - Nuñez

UEFA Champions League - Les supporters du Paris St Germain célèbrent leur victoire en Ligue des champions de l'UEFA

Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a assuré ‌dimanche que la situation avait été globalement sous contrôle en France samedi avec quelque 780 interpellations malgré des débordements ayant ​émaillé les célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions de football contre Arsenal.

"La situation était globalement sous contrôle. On a eu évidemment des débordements que vous avez toutes et tous notés, qui ont entraîné des ​troubles à l'ordre public, voire des violences urbaines, mais qui ont systématiquement été pris en compte par les forces de l'ordre", a-t-il déclaré lors d'une conférence ​de presse Place Beauvau.

Laurent Nuñez a précisé que le dispositif de ⁠sécurité mis en place avait permis 780 interpellations au niveau national, dont 480 à Paris, tandis qu'on déplore ‌57 blessés dans les rangs des forces de l'ordre.

"Au total sur le territoire national, pour hier soir et à date, pour le chiffre qui commence à prendre une tournure un peu définitive, ​nous avons procédé à 780 interpellations sur ‌l'ensemble du territoire", a-t-il dit, remerciant à nouveau l'ensemble des forces de sécurité intérieure (...) ⁠qui "ont permis de contenir les troubles à l'ordre public et surtout d'y mettre un terme".

"C'était 592 l'année dernière pour le même événement. Donc nous sommes à +32% et à date ces 780 interpellations ont donné lieu à 457 gardes à vue", a-t-il ⁠poursuivi.

"Je veux signaler également ‌que nous avons 57 fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie qui ont été blessés dans ⁠ces événements, a-t-il également détaillé, notant qu'il s'agit pour la plupart des cas de blessures légères.

Les débordements survenus à ‌Paris et dans d'autres villes ont déclenché un flot de critiques contre le gouvernement.

"Il n'y a qu'en ⁠France où la victoire d'un club de foot provoque des émeutes. Il n'y a ⁠qu'en France où chacun se sent ‌obligé de s'enfermer chez soi un soir de victoire pour éviter d'être confronté à des violences", a écrit sur le ​réseau social X, Marine Le Pen, la cheffe de file ‌des députés Rassemblement national (RN).

"Malgré le professionnalisme exemplaire des forces de l'ordre, la stratégie du "zéro casse" a échoué. Nous demandons donc à l'État un changement de ​paradigme: l'interdiction des rassemblements à haut risque", a écrit pour sa part sur X Catherine Lécuyer, maire du 8e arrondissement de Paris, plaidant pour un "zéro rassemblement" afin de sanctuariser les Champs-Elysées.

Quelque 22.000 policiers avaient été déployés France pour ⁠cette finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal qui s'est tenue à Budapest et qui a été retransmise dans plusieurs bars en France, provoquant des rassemblements.

L'an dernier, deux personnes étaient mortes et 192 autres avaient été blessées en France en marge des célébrations pour le premier trophée du PSG en Ligue des champions.

Des festivités sont prévues ce dimanche au Champ-de-Mars, où 90.000 personnes sont attendues pour accueillir les joueurs de la capitale.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution ​de Tassilo Hummel et Camille Raynaud)