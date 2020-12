Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poutine adresse ses félicitations à Joe Biden pour sa victoire à la présidentielle Reuters • 15/12/2020 à 08:55









PARIS, 15 décembre (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a félicité mardi Joe Biden pour sa victoire lors de l'élection présidentielle américaine, qui a été confirmée lundi par le Collège électoral chargé de désigner le prochain président des Etats-Unis. Alors que beaucoup de pays avaient déjà reconnu la victoire de Joe Biden quelques jours après l'élection du 3 novembre, le Kremlin avait indiqué pour sa part qu'il attendrait les résultats officiels de l'élection avant de commenter son issue. "Pour ma part, je suis prêt à l'interaction et au contact avec vous", a déclaré Vladimir Poutine selon des propos rapportés dans une déclaration transmise par le Kremlin. "Poutine a souhaité au président élu tout le succès possible et s'est dit confiant que la Russie et les États-Unis (...) pourraient, malgré leurs différences, réellement contribuer à résoudre les nombreux problèmes et défis auxquels le monde est confronté", a déclaré le Kremlin. (Maxim Rodionov, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.