Poutine a promis une commission d'enquête sur Navalny, dit Conte

ROME, 10 septembre (Reuters) - Vladimir Poutine s'est engagé à créer une commission d'enquête sur le malaise dont a été victime son opposant Alexeï Navalny, a déclaré le président du Conseil italien Giuseppe Conte, qui dit s'être entretenu avec le président russe. Alexeï Navalny a été victime d'un malaise le mois dernier à bord d'un avion entre la Sibérie et Moscou après avoir bu du thé à l'aéroport. Il est désormais hospitalisé en Allemagne, qui dit être parvenue à la conclusion qu'il a été empoisonné. La Russie dément toute implication. "Le président Poutine m'a assuré (au cours d'une récente conversation) que la Russie avait l'intention de tirer au clair ce qui s'est passé et il m'a dit qu'il allait créer une commission d'enquête et qu'il était prêt à collaborer avec les autorités allemandes", a dit Giuseppe Conte dans une interview publiée jeudi par le journal Il Foglio. "La coopération est la meilleure manière d'empêcher cet événement dramatique d'affecter de manière négative les relations entre l'UE et la Russie", a-t-il ajouté. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Navalny va mieux, la protection policière renforcée - Der Spiegel ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Giulia Segreti version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

