Poursuite du plan de développement 2021 - 2023 de Grands Travaux Facilities

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, poursuit le déploiement de son offre Grands Travaux Facilities au travers du plan de développement ambitieux initié fin 2020 et annonce l'élargissement de ses accords avec de grands groupes de construction séduits par l'offre globale proposée autant que par la qualité du personnel spécifique recruté.

Expert reconnu dans le secteur des grands travaux, Grands Travaux Facilities a élargi son périmètre d'accords avec le groupe Eiffage, à qui il propose du personnel dans différentes activités et types de métiers (maçonnerie, conducteurs d'engins...) et avec Bouygues Travaux Publics, pour qui il recrute, notamment, du personnel spécialisé capable de conduire une pelle guidée par GPS pour les travaux d'enrochement du chantier d'extension du port de Port-La Nouvelle dans l'Aude.