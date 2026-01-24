Poursuite dimanche des négociations entre la Russie et l'Ukraine à Abou Dhabi- responsable américain

Le prochain cycle de négociations entre l'Ukraine et la Russie, sous l'égide des Etats-Unis, aura lieu dimanche à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, a déclaré samedi un responsable américain, saluant les progrès réalisés après deux journées de discussions, même si elles se sont achevées samedi sans accord.

"Nous avons constaté un grand respect entre les parties parce qu'elles cherchaient vraiment à trouver des solutions", a déclaré ce responsable à la presse, sous couvert d'anonymat.

"Nous sommes entrés dans les moindres détails et dimanche prochain sera, si Dieu le veut, une nouvelle réunion au cours de laquelle nous ferons avancer cet accord vers son aboutissement final".

Les négociations à Abou Dhabi portent notamment sur d'éventuelles concessions territoriales de la part de Kyiv à Moscou pour mettre un terme à un conflit qui dure depuis près de quatre ans.

(Reportage Phil Stewart, Steve Holland et Gram Slattery; version française Claude Chendjou)