POURSUITE DE LA HAUSSE SEQUENTIELLE D'ACTIVITE AU 4ème TRIMESTRE

Bonne activité confirmée au 4ème trimestre:

L'activité du quatrième trimestre de l'exercice 2020 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, est en progression par rapport au trimestre précédent (54,4 millions d'euros contre 50,1 millions d'euros).

Le rebond s'est poursuivi au quatrième trimestre, ainsi la société a réalisé 104,5 millions d'euros de chiffre d'affaires au second semestre après un premier semestre à 86,7 millions d'euros, fortement impacté par la COVID.



Situation de trésorerie:

La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable (y compris les titres auto-détenus) reste très positive et dépasse 60 millions d'euros à la clôture de l'exercice.



Résultats 2020 - Perspectives 2021 - Dividende annuel:

Les résultats 2020 seront publiés à l'issue du Conseil de Surveillance du 24 mars 2021. La Direction communiquera à cette occasion les perspectives de l'année 2021 et le montant du dividende qui sera proposé à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 3 juin 2021.