Pourquoi Unilever cherche-t-il à vendre son activité alimentaire ?

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(Mise à jour: Ajout des discussions d'Unilever avec McCormick) par Richa Naidu

Unilever ULVR.L est en pourparlers avec McCormick & Company MKC.N pour vendre son activité alimentaire, dans le cadre d'une transaction potentielle qui regrouperait les marques Hellmann's et Knorr de la société britannique avec la sauce piquante Cholula de McCormick.

Cette opération marquerait une accélération des efforts de restructuration d'Unilever. Plus d'un directeur général d'Unilever a tenté de recentrer le portefeuille de l'entreprise en développant les soins personnels et les produits de beauté et en vendant certaines marques alimentaires.

L'activité alimentaire s'est retrouvée sous les feux de la rampe lorsque le Financial Times a rapporté qu'Unilever pourrait s'en séparer, et qu'il avait tenu des pourparlers de fusion avec Kraft Heinz KHC.O , qui ont été interrompus.

Les actions d'Unilever, qui étaient en hausse au début de la journée de vendredi, sont tombées à leur plus bas niveau depuis juillet de l'année dernière, les investisseurs et les analystes craignant que le directeur général Fernando Fernandez ne soit distrait de la gestion quotidienne d'Unilever par la séparation potentielle. Ils se sont également interrogés sur les avantages d'une telle action si peu de temps après la longue scission de l'unité des crèmes glacées d'Unilever.

QUELLE EST LA VALEUR DE L'ACTIVITÉ ALIMENTAIRE D'UNILEVER?

Les produits alimentaires emballés d'Unilever représentent plus d'un quart des ventes du groupe, mais ils sont soumis à des pressions dues à l'abandon des produits ultra-transformés, à la concurrence des marques de distributeurs et à la baisse de la demande due à l'augmentation des médicaments amaigrissants, qui modifient les habitudes d'achat des consommateurs.

Cette division, qui abrite les bouillons en poudre Knorr et les condiments Hellmann's, a vu sa marge d'exploitation sous-jacente – qui exclut l'impact des taux de change des devises – s'élever à 22,6 % du chiffre d'affaires, dépassant ainsi la marge de 20 % du groupe l'année dernière.

La division alimentaire, qui fabrique également les pâtes à tartiner Marmite, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,9 milliards d'euros (3,34 milliards de dollars) l'année dernière, ce qui lui confère une valeur d'entreprise d'environ 30 milliards d'euros, selon les estimations de Barclays.

UNE CROISSANCE PLUS LENTE QUE LES AUTRES

Cette activité, la deuxième d'Unilever en termes de ventes après les soins personnels, a connu une croissance de 2,5 % l'année dernière, plus lente que le reste du groupe et bien en deçà de l'objectif à moyen terme de l'entreprise.

La croissance sous-jacente des ventes de la division alimentaire d'Unilever a été inférieure à celle des autres unités depuis les sommets atteints par la pandémie de COVID-19, restant à plusieurs reprises en deçà de l'objectif annuel de croissance des ventes de l'entreprise, qui se situe entre 4 et 6 %.

Les analystes et les investisseurs s'interrogent sur les perspectives à long terme de l'industrie des aliments emballés, alors que des hommes politiques, dont le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr, ont mis en évidence les risques potentiels des aliments transformés pour la santé.

LES MARCHÉS DÉVELOPPÉS SONT SATURÉS

Le problème réside en partie dans le fait que l'entreprise opère dans deux contextes: les marchés développés et les marchés émergents. Les activités alimentaires d'Unilever se développent plus lentement en Amérique du Nord et en Europe que dans des pays tels que l'Inde et certaines régions d'Amérique latine, où le groupe détient une position forte dans le secteur alimentaire et où les produits sous marque de distributeur sont moins sophistiqués, ce qui signifie qu'ils offrent moins de concurrence.

"Il y a plus de croissance dans les marchés émergents, qui représentent 55 % de l'alimentation pour Unilever, mais ce n'est toujours pas suffisant pour compenser l'Europe et les États-Unis où le marché est saturé", a déclaré Warren Ackerman, analyste chez Barclays.