Pourquoi Unilever cherche-t-il à se séparer de son activité alimentaire ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'explicatif du 20 mars avec les entreprises proches d'un accord) par Richa Naidu

Unilever ULVR.L a déclaré mardi qu'il était en pourparlers avancés pour combiner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick

MKC.N dans une transaction potentielle qui apporterait 15,7 milliards de dollars en espèces et donnerait aux actionnaires le contrôle majoritaire de l'entité fusionnée.

Cette opération potentielle marque une accélération des efforts visant à remodeler Unilever sous la direction de Fernando Fernandez. Plus d'un directeur général a tenté de recentrer le portefeuille de l'entreprise en développant les soins personnels et les produits de beauté et en vendant certaines marques de produits alimentaires. Les actions d'Unilever sont au plus bas depuis la mi-2024, car les investisseurs et les analystes craignent que Fernandez ne soit distrait de la gestion quotidienne d'Unilever par la séparation potentielle. Ils s'interrogent également sur les avantages d'une telle action si peu de temps après la longue scission de l'unité des crèmes glacées d'Unilever.

QUELLE EST LA VALEUR DE L'ACTIVITÉ ALIMENTAIRE D'UNILEVER?

Les produits alimentaires emballés d'Unilever représentent plus d'un quart des ventes du groupe, mais ils sont soumis à la pression d'un abandon des produits ultra-transformés, de la concurrence des marques de distributeurs et d'une demande plus faible en raison de l'augmentation des médicaments amaigrissants qui modifient les habitudes d'achat des consommateurs.

Berceau des bouillons Knorr et des condiments Hellmann's, la marge d'exploitation sous-jacente de la division - qui exclut l'impact des taux de change - s'élevait à 22,6 % du chiffre d'affaires, dépassant la marge de 20 % du groupe l'année dernière.

La division alimentaire, qui fabrique également les pâtes à tartiner Marmite, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,9 milliards d'euros (3,34 milliards de dollars) l'année dernière, ce qui lui confère une valeur d'entreprise d'environ 30 milliards d'euros, selon les estimations de Barclays.

UNE CROISSANCE PLUS LENTE QUE LES AUTRES

Cette activité, la deuxième d'Unilever en termes de ventes après les soins personnels, a connu une croissance de 2,5 % l'année dernière, plus lente que le reste du groupe et bien en deçà de l'objectif à moyen terme de l'entreprise.

La croissance sous-jacente des ventes de la division alimentaire d'Unilever a été inférieure à celle des autres unités depuis les sommets atteints par la pandémie de COVID-19, restant à plusieurs reprises en deçà de l'objectif annuel de l'entreprise, à savoir une croissance des ventes comprise entre 4 % et 6 %.

Les analystes et les investisseurs s'interrogent sur les perspectives à long terme de l'industrie des aliments emballés, alors que des hommes politiques, dont le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr, ont mis en évidence les risques potentiels des aliments transformés pour la santé.

LES MARCHÉS DÉVELOPPÉS SONT SATURÉS

Le problème réside en partie dans le fait que l'entreprise opère dans deux contextes: les marchés développés et les marchés émergents. Les activités alimentaires d'Unilever se développent plus lentement en Amérique du Nord et en Europe que dans des pays tels que l'Inde et certaines régions d'Amérique latine, où le groupe détient une position forte dans le secteur alimentaire et où les produits sous marque de distributeur sont moins sophistiqués, ce qui signifie qu'ils offrent moins de concurrence.

Unilever a déclaré mardi que le projet de regroupement de ses activités alimentaires avec celles de McCormick exclurait certains actifs tels que ses activités en Inde. L'entreprise n'a pas fourni d'autres détails.

"Il y a plus de croissance dans les marchés émergents, qui représentent 55 % des produits alimentaires pour Unilever, mais ce n'est pas encore suffisant pour compenser l'Europe et les États-Unis où le marché est saturé", a déclaré Warren Ackerman, analyste chez Barclays.