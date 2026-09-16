Pourquoi TotalEnergies pèse plus lourd que LVMH ou L'Oréal dans le CAC 40

Depuis quelques jours, on voit poindre des articles qui expliquent que L'Oréal a dépassé LVMH comme première capitalisation du CAC 40. C'est vrai, du moins en pointillé puisqu'on assiste à un chassé-croisé entre les deux entreprises depuis plusieurs jours. Mais en réalité, elles ne figurent qu'aux 6e et 8e rangs en termes de pondération dans l'indice. Voyons pourquoi.

Le CAC 40 est pondéré selon la capitalisation flottante. Le flottant correspond à la part du capital réellement disponible sur le marché, une fois retranchées les participations détenues durablement par des familles, l'Etat, des actionnaires de référence ou l'entreprise elle-même. Pour le calcul de ses indices, Euronext prend donc en compte la part de valeur effectivement accessible aux investisseurs plutôt que la valeur totale.

Ligne de flottaison

La photographie du 15 septembre est parlante. LVMH affiche une capitalisation voisine de 205 milliards d'euros, soit la plus élevée de l'indice avec L'Oréal. En troisième position, TotalEnergies fait presque pâle figure avec ses 177 MdsEUR. Pourtant, le groupe pétrolier est la valeur la plus influente du CAC 40, parce que sa capitalisation flottante avoisine 160 MdsEUR, contre à peine 103 MdsEUR pour LVMH. La raison tient au flottant : 49,9% chez LVMH, contre 90% chez TotalEnergies.

Le groupe familial Arnault détient plus de la moitié du capital de LVMH. Pour le contrôle du groupe, cette majorité constitue une force. Pour son poids dans le CAC 40, elle agit en sens inverse. Avec seulement 50,1% du capital considéré comme flottant, LVMH voit près de la moitié de sa valeur boursière écartée du calcul de pondération.

TotalEnergies et son large flottant en profitent pour dominer le classement. Il y a quelques jours on vous aurait servi Schneider Electric en roi du CAC 40. Mais la chute de 8% du titre en une semaine, dans le sillage de la purge des valeurs liées à l'IA, a fait reculer l'entreprise derrière la major pétrolière.

L'actionnariat familial est pénalisant

L'Oréal est dans une situation analogue à celle de LVMH. Son flottant se limite à environ 45%, du fait de la présence au capital de la famille Bettencourt (35%) et de Nestlé (20,2%). Il y a plus extrême encore. Hermès offre l'exemple le plus spectaculaire. Le groupe vaut 148 MdsEUR en Bourse, soit presque autant que Schneider Electric. Mais son flottant n'est que de 29,8%. Sa capitalisation flottante tombe ainsi à 44 milliards d'euros et son poids dans le CAC 40 à seulement 2,48%.

Le poids de chaque valeur donne donc une bonne mesure de son impact mécanique sur le CAC 40. A la clôture du 15 septembre, selon les données Zonebourse, TotalEnergies représentait environ 9% de l'indice, devant Schneider Electric (8,7%) et Airbus (6,4%). La hiérarchie est différente lorsqu'on regarde les montants quotidiennement échangés, qui mesurent la liquidité et non la pondération : TotalEnergies reste en tête, mais LVMH, Hermès et BNP Paribas devancent alors Schneider Electric.