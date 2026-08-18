Pourquoi les États se sont mobilisés pour présenter un front uni contre Meta au sujet des effets néfastes des réseaux sociaux sur les jeunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

Alors que les déclarations liminaires s’ouvrent dans un procès historique portant sur des allégations selon lesquelles Meta Platforms META.O aurait induit le public en erreur quant à la sécurité d’Instagram et de Facebook pour les jeunes utilisateurs et aurait enfreint les lois sur la protection de la vie privée des enfants, l’un des principaux points d’achoppement de l’affaire a déjà été résolu: la question de savoir si un groupe bipartite d’États américains pouvait présenter ses demandes conjointement.

Les États ont plaidé en faveur d’un procès unique couvrant les plaintes relatives à la protection des consommateurs au niveau des États et à la vie privée au niveau fédéral, déposées par 29 procureurs généraux, tandis que Meta a plaidé pour une série de procès plus restreints regroupant les États dotés de lois similaires.

Ce différend ne se limitait pas à des considérations logistiques liées au déroulement du procès. Les États ont fait valoir que l’affaire portait sur des décisions prises à l’échelle de l’entreprise et affectant les jeunes utilisateurs dans tout le pays, qu’elle visait à obtenir des changements à l’échelle nationale sur les plateformes de Meta, et que les jurés devaient entendre un récit unique des agissements de Meta. Meta a rétorqué que les jurés devaient évaluer séparément les plaintes des États, car les lois sous-jacentes différaient, et a averti qu’une procédure combinée risquait de brouiller des distinctions importantes entre les différentes plaintes.

Finalement, la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers a adopté une approche hybride pour ce procès de plusieurs semaines, permettant au Colorado, à la Californie, au Kentucky et au New Jersey de présenter conjointement leurs demandes fondées sur le droit des États, tout en incluant également les demandes fondées sur le droit fédéral formulées par l’ensemble des États. Bien que ce soit la juge Rogers qui statue sur l’affaire, elle a nommé un jury consultatif dont les conclusions pourraient influencer sa décision finale.

L’issue du procès pourrait contribuer à orienter la manière dont les plaintes des autres États seront tranchées, à remodeler le fonctionnement de Facebook et d’Instagram, et à contraindre Meta à payer des milliards de dollars d’amendes.

Meta a qualifié ces allégations d’infondées et a déclaré qu’elle maintenait son engagement à protéger les adolescents utilisant ses plateformes.

“UNE DÉMONSTRATION D’UNITÉ”

Selon des experts juridiques, dans une affaire opposant une entreprise aussi solidement capitalisée que Meta, une coalition multi-États permet aux États de mettre en commun leurs ressources et de partager leur expertise, ce qui peut renforcer leur crédibilité auprès du jury et du juge. Ils ont précisé que les procureurs généraux avaient recouru à cette stratégie à plusieurs reprises dans des affaires contre les industries du tabac et des opiacés afin de renforcer leur pouvoir de négociation et de présenter des preuves de comportements qui auraient affecté les consommateurs à travers tout le pays.

“Un jury verra tous ces États s’unir pour mener cette action, et cela projette une image d’unité”, a déclaré Prentiss Cox, ancien procureur général adjoint de l’État du Minnesota et aujourd’hui professeur de droit à la faculté de droit de l’université du Minnesota. “Des élus issus de différents bords d’un monde partisan peuvent s’accorder sur le fait qu’il s’agit d’un problème qui doit être résolu.”

Le recours collectif des États, déposé en 2023, découle d’une enquête menée conjointement par plusieurs États sur l’impact d’Instagram et de Facebook sur les jeunes utilisateurs. Les États affirment globalement que Meta a sciemment conçu des fonctionnalités sur Instagram et Facebook destinées à rendre les jeunes utilisateurs dépendants, tout en assurant au public que ces plateformes étaient sûres, un comportement qui, selon eux, a enfreint les lois étatiques sur la protection des consommateurs.

Une grande partie des États intente également une action en vertu d’une loi fédérale, la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act), affirmant que Meta n’a pas obtenu le consentement parental avant de collecter des informations personnelles auprès de jeunes utilisateurs.

En plaidant en faveur de procès plus restreints, Meta a fait valoir qu’une procédure groupée obligerait les jurés à comprendre les différentes normes juridiques applicables à chaque plainte déposée par les États, ce qui rendrait plus difficile l’évaluation équitable de chacune d’entre elles. L’entreprise a également déclaré qu’elle comptait se défendre contre ces accusations à l’aide de preuves spécifiques à chaque État, une approche qui, selon elle, serait plus difficile à mettre en œuvre dans le cadre d’un procès groupé de plus grande envergure.

“Les procureurs généraux n’apportent aucune preuve qu’une personne dans leurs États ait été induite en erreur”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué publié avant le procès. “Plutôt que de s’en tenir aux faits ou à la loi, les États ont préféré se lancer à la poursuite d’une indemnisation farfelue.”

Le procureur général du Kentucky, Russell Coleman, a qualifié cette affaire de plus grand procès en matière de protection des consommateurs de l’histoire des États-Unis.

“Les procureurs généraux sont les mieux placés pour y parvenir”, a déclaré Russell Coleman dans un communiqué. “Nous l’avons fait avec l’accord sur le tabac dans les années 1990. Nous l’avons fait avec les entreprises responsables de la crise des opioïdes. Nous le ferons à nouveau avec Meta.”