Pourquoi le Topix surpasse les marchés mondiaux grâce aux "Takaichinomics"

(Zonebourse.com) - Le néo-keynésianisme* à la Takaichi est-il la clé du succès des actions japonaises ? C'est la question que soulèvent Mabrouk Chetouane, directeur stratégie marchés internationaux chez Natixis IM et Romain Aumond, macroéconomiste et stratégiste quantitatif senior chez ce même gestionnaire d'actifs.

Une surperformance boursière remarquable

"Avec près de 600 points de base d'avance sur le S&P 500, le Topix (indice de la Bourse de Tokyo) devance la quasi-totalité des indices internationaux depuis le 1er janvier 2026, avec une progression de 20% en dollar et de 22% en euro. Depuis le début de l'année, le Topix a constamment devancé la majeure partie des grands indices internationaux. Par ailleurs, il figure sur la plus haute marche du podium, en dollar comme en euro, depuis le 1er janvier 2025. Cette surperformance régulière des actions japonaises ne doit rien au hasard", relèvent les deux spécialistes.

Une hausse des taux portée par les perspectives de croissance

D'aucuns pourraient penser que la remontée des taux longs aurait mis un terme à la progression des actions japonaises. Or, l'analyse des moteurs expliquant la remontée des taux japonais est riche d'enseignements. Contrairement à l'ensemble des marchés développés, où la hausse des taux découle de la combinaison de trois facteurs (posture de politique monétaire, besoin de financement et appréciation du facteur croissance) près de 85% de cette remontée des taux est imputable à une perception positive du facteur croissance de la part des investisseurs.

"En réalité, cette appréciation des taux ne relève pas seulement d'une embellie conjoncturelle sinon d'une amélioration du cadre économique dans son ensemble, lui-même expliqué en partie par le plan de relance de grande ampleur, initié par la Première Ministre, Sanae Takaichi", soulignent Mabrouk Chetouane et Romain Aumond.

Soutien de la demande et renforcement du potentiel d'offre

Cette stimulation budgétaire ne se contente pas de soutenir la demande à travers des baisses de taxes, elle s'emploie également à soutenir l'offre à travers une kyrielle de partenariats public-privé ciblés sur plusieurs secteurs qualifiés de stratégiques (intelligence artificielle, énergie, infrastructures et sécurité), sur des horizons pluriannuels (2040). Cette politique budgétaire expansionniste est à la fois d'inspiration keynésienne ( 75 000 milliards de yens), à travers son soutien à la demande, tout en donnant les moyens à l'économie japonaise de faire croître son potentiel de croissance (370 000 MdsJPY, sur 15 ans). L'augmentation de ce potentiel, dans un monde plus inflationniste, garantit à terme la croissance nominale japonaise, condition sine qua non pour soutenir celle des bénéfices.

Des "Takaichinomics" favorables à la croissance des bénéfices

En outre, les Takaichinomics (= référence à la politique économique prônée par Sanae Takaichi) ont pour vertu de maintenir une pression baissière sur la devise. Cette dépréciation du yen soutient la performance des exportations ainsi que la progression des résultats des entreprises, dont une part significative est réalisée à l'étranger. Dans cet environnement idyllique, la banque centrale apparaîtrait comme un obstacle.

"Toutefois, nous estimons que la politique de resserrement graduel correspond à une normalisation et ne constitue pas une entrave à la progression des cours boursiers. Pour conclure, nous ne doutons pas du succès de ce plan qui, au-delà de son inspiration keynésienne, n'oublie pas d'apporter une réponse structurelle et impérieuse à l'élévation du niveau de production du Japon", expliquent Mabrouk Chetouane et Romain Aumond.

*Le néo-keynésianisme (ou nouvelle économie keynésienne) est un courant de la pensée économique né dans les années 1970-1980. Il reprend l'idée centrale de John Maynard Keynes (l'Etat doit intervenir pour stimuler la demande et soutenir l'économie) tout en y intégrant des mécanismes des marchés modernes.

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