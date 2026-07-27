Pourquoi la perspective d'une saison des ouragans plus calme liée au phénomène El Niño ne constitue pas forcément une bonne nouvelle pour les assureurs

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* El Niño a généralement pour effet de réduire le nombre d'ouragans, mais la localisation des tempêtes est déterminante

* L'augmentation de la population côtière et le développement urbain ont accru les risques au cours des dernières décennies

* Un ouragan majeur frappant Miami, Tampa ou Houston pourrait entraîner plus de 100 milliards de dollars de pertes assurées

* La modélisation des risques de catastrophe devient globalement plus complexe à mesure que les catastrophes naturelles se multiplient

par Niket Nishant, Ashitha Shivaprasad et Manya Saini

Pour les assureurs, le phénomène climatique périodique El Niño a traditionnellement réduit le risque d’ouragans atlantiques coûteux, mais des décennies de croissance démographique le long des zones côtières et la hausse de la valeur des biens immobiliers les obligent à revoir cette hypothèse.

Caractérisé par des températures de surface de la mer supérieures à la moyenne dans certaines parties de l’océan Pacifique, El Niño freine généralement les ouragans de l’Atlantique en créant des conditions atmosphériques qui rendent la formation des tempêtes plus difficile. Les scientifiques du gouvernement américain ont annoncé l’arrivée d’El Niño en juin, mois qui marque également le début de la saison des ouragans dans l’Atlantique. Ils prévoient pour 2026 une saison inférieure à la moyenne, avec huit à quatorze tempêtes nommées et un à trois ouragans majeurs.

Si, historiquement, cela constituerait une bonne nouvelle pour les assureurs immobiliers, qui ont dû faire face ces dernières années à des sinistres assurés s'élevant en moyenne à 30 milliards de dollars par saison, ce n'est de moins en moins le cas, ont déclaré des courtiers en assurance, des modélisateurs de catastrophes et des analystes.

Des décennies de développement urbain le long des côtes américaines ont considérablement accru le nombre de biens exposés aux ouragans, la population des comtés côtiers ayant augmenté de plus de 40 millions de personnes depuis 1970, selon des données fédérales. Combinée à la hausse de la valeur des logements et des coûts de reconstruction — qui ont respectivement augmenté de plus de 70 % et 60 % au cours de la dernière décennie —, cette expansion côtière signifie que même une saison des ouragans relativement calme peut entraîner de lourdes pertes.

En conséquence, les assureurs repensent leur manière d’évaluer et de tarifer les risques de catastrophe, en se concentrant moins sur le nombre de tempêtes et davantage sur leur point d’atterrissage et la valeur des biens situés sur leur trajectoire, ont déclaré des dirigeants.

“Il suffit d’un seul ouragan touchant terre pour générer un sinistre assuré d’une ampleur sans précédent… Et cela pourrait tout à fait se produire lors d’une année El Niño,” a déclaré Kimberly Roberts, responsable du conseil en risques nord-américains chez le courtier en réassurance Guy Carpenter.

L'ENDROIT OÙ LES TEMPÊTES FRAPPENT EST LE FACTEUR LE PLUS DÉTERMINANT

Une saison des ouragans génère en moyenne 14 tempêtes nommées, dont sept ouragans, dont trois de grande intensité, selon les données gouvernementales, avec des sinistres assurés annuels s’élevant en moyenne à environ 30 milliards de dollars entre 2016 et 2024, d’après les données d’Aon.

Les pertes assurées sur l’ensemble des cycles El Niño, qui se produisent tous les deux à sept ans, ne sont pas directement comparables car ce phénomène n’a pas de durée fixe, s’étendant de neuf à quinze mois.

Depuis 1950, les cycles El Niño ont généré en moyenne environ deux tempêtes nommées de moins, selon Jeffrey Strong, chercheur senior spécialisé dans la modélisation des cyclones tropicaux chez Verisk, une société de données sur les assurances.

Mais ces chiffres masquent les risques réels. La saison 1992, qui a suivi de près l’El Niño de 1991, par exemple, a généré environ la moitié du nombre moyen de tempêtes et d’ouragans, mais parmi celles-ci figurait l’ouragan Andrew, l’une des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé les États-Unis, qui a touché terre dans le sud de la Floride puis à nouveau en Louisiane.

À lui seul, Andrew a été si dévastateur que, s’il frappait aujourd’hui, il coûterait près de 100 milliards de dollars au secteur de l’assurance, selon le Swiss Re Institute.

En revanche, la saison record de 2020, une année sans El Niño qui a compté 30 tempêtes nommées, 14 ouragans et sept ouragans majeurs, a généré environ 30 milliards de dollars de pertes pour les assureurs, principalement parce que ces phénomènes n’ont pas touché de zones densément peuplées, a précisé l’Institut.

Aujourd’hui, un ouragan majeur frappant Miami ou Tampa, en Floride, ou encore Houston — toutes des zones métropolitaines densément peuplées et à forte valeur ajoutée — pourrait entraîner des pertes assurées dépassant les 100 milliards de dollars, a indiqué ce mois-ci dans un rapport la société de modélisation des risques de catastrophe Karen Clark & Company.

“Les ouragans, c’est comme l’immobilier: les trois choses les plus importantes, c’est l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement,” a-t-elle ajouté.

LES ASSUREURS ÉLABORENT DES MODÈLES PLUS SOPHISTIQUÉS

El Niño est également associé à des précipitations supérieures à la moyenne dans certaines régions du sud des États-Unis, ce qui augmente le risque d’inondations, de glissements de terrain et de dommages connexes — un risque connexe que les assureurs doivent également prendre de plus en plus en compte.

“Nous constatons une augmentation des valeurs assurées, une plus grande concentration dans les zones côtières et des chaînes d’approvisionnement plus complexes. Cela signifie que la gravité d’un événement isolé peut aujourd’hui être nettement supérieure à ce que nous observions il y a encore une décennie,” a déclaré Monica Ningen, directrice générale de la division Réassurance dommages aux États-Unis chez Swiss Re.

Mais El Niño n’est qu’une pièce parmi d’autres d’un puzzle climatique de plus en plus complexe pour les assureurs de risques de catastrophes.

Alors que les ouragans constituaient autrefois leur principal risque de catastrophe, le changement climatique entraîne une augmentation des inondations et des feux de forêt, ce qui rend la modélisation des risques plus complexe et plus difficile.

“L’histoire a ses limites quant à ce qu’elle peut nous apprendre,” a déclaré Steve Bowen, directeur scientifique chez le courtier en réassurance Gallagher Re, soulignant que l’évolution des régimes climatiques pourrait réduire la valeur prédictive des modèles de risque.

Les assureurs réagissent en développant des modèles de catastrophes de plus en plus sophistiqués qui combinent des signaux climatiques saisonniers avec des données d’exposition au niveau des biens immobiliers afin d’estimer l’ampleur des pertes financières auxquelles ils pourraient être confrontés en cas de catastrophes naturelles.

Certains experts en risques estiment que les assureurs devraient également se concentrer davantage sur les tendances à long terme qui redéfinissent le risque de catastrophe, telles que la hausse des coûts de reconstruction des biens immobiliers et l’évolution du coût du capital nécessaire pour absorber les pertes.

Le secteur s’appuie également sur l’intelligence artificielle pour améliorer ses modèles de risque. L’IA peut aider les assureurs à analyser des volumes plus importants de données météorologiques et d’exposition, a déclaré Myra Thomas, analyste chez eMarketer, tout en soulignant toutefois qu’elle “a ses limites.”