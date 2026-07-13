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Pourquoi la majorité des actions du CAC 40 se négocient désormais à la clôture
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 16:13

Le fixing de clôture représente désormais plus de la moitié des échanges réalisés sur le marché d'actions français, à en croire une vaste étude publiée vendredi dernier par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

D'après le régulateur, qui consacre un rapport de 30 pages au sujet, les derniers échanges de la séance concentrent désormais 53,5% des montants négociés sur les actions du CAC 40, contre 36% en 2018, un niveau record en Europe.

Selon l'autorité de marché, cette montée en puissance s'explique principalement par la lame de fond liée à l'essor de la gestion passive, notamment les fonds indiciels ETF, dont les stratégies nécessitent d'exécuter les ordres au prix de clôture afin de répliquer au mieux la performance de l'indice vedette.

L'AMF justifie également le phénomène par l'existence de contraintes réglementaires incitant les gérants à privilégier le fixing, qui fournit

un prix de référence unique facilitant le reporting.

Il apparaît également que certains acteurs utilisent le fixing afin de limiter leur exposition aux stratégies des traders à haute fréquence (HFT), moins présents sur cette phase de marché.

Enfin, ajoute l'AMF, les algorithmes d'exécution comme le "VWAP", qui calcule le prix moyen pondéré par les volumes, amplifient ce phénomène en orientant automatiquement les flux d'ordres vers le moment de la journée où le marché est le plus liquide, c'est-à-dire à 17h35.

Une fragmentation grandissante des plateformes d'exécution

Le gendarme boursier fait à ce titre remarquer qu'Euronext conserve un rôle capital au moment de la clôture en captant toujours l'essentiel des flux échangés durant cette phase malgré une érosion progressive de sa part de marché relative.

Mais son analyse des transactions fait aussi apparaître une fragmentation grandissante des lieux de négociation sur les actions du CAC 40.

Au 4ème trimestre 2025, seuls 46% des montants déclarés à tout moment de la journée étaient exécutés sur Euronext, le reste se faisant sur des plateformes alternatives concurrentes, au premier rang desquelles CBOE, suivie par Aquis et Turquoise, puis par des mécanismes de gré à gré (OTC), TP ICAP et quelques "dark pools", ces systèmes de négociations parallèles restreints aux grands investisseurs (principalement des banques d'affaires et leurs grands clients).

Euronext réagit, l'AMF rassure

Face à l'émergence de ces nouveaux acteurs, Euronext a récemment lancé de nouveaux services afin de redynamiser son offre, notamment au moment des processus d'enchères d'ouverture et de clôture des marchés d'actions, deux moments stratégiques de la journée boursière qui font l'objet d'une demande importante de la part de ses clients.

En décembre dernier, l'opérateur boursier avait ainsi dévoilé une nouvelle fonctionnalité, baptisée "Auction Volume Discovery", permettant aux investisseurs de passer des ordres non visibles tout au long de la journée, sans influencer le processus de formation de ce prix, avant que ceux-ci ne soient confrontés aux ordres résiduels d'achat et de vente en toute fin de séance.

Du point de vue de l'AMF, cette plus grande concentration des échanges au moment du fixing ne s'est toutefois aucunement traduite par une détérioration structurelle des conditions de marché, ni par une dégradation de la liquidité disponible ni par une hausse durable de la volatilité.

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