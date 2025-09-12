 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pourquoi la Corée du Sud veut-elle que les États-Unis modifient leur politique en matière de visas ?
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 09:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ju-min Park et Heejin Kim

La Corée du Sud a intensifié ses appels en faveur d'une modification du système de visa américain afin que ses travailleurs puissent séjourner plus longtemps dans le pays, après qu'une descente des services d'immigration dans une usine de batteries en Géorgie a conduit à l'arrestation de centaines de citoyens sud-coréens.

Les deux pays envisagent de créer un groupe de travail chargé d'étudier un nouveau type de visa pour les Coréens, selon le ministre sud-coréen des affaires étrangères qui s'est rendu à Washington cette semaine.

QUEL EST LE PROBLÈME?

Les entreprises sud-coréennes sont devenues d'importants investisseurs aux États-Unis, construisant des usines qui requièrent souvent des compétences hautement techniques qu'il n'est pas facile de trouver aux États-Unis.

Mais contrairement à certains pays comme l'Australie, le Canada et le Mexique, les Sud-Coréens n'ont pas accès aux visas de travail spéciaux prévus par le traité.

"Il n'existe pas vraiment de visa d'affaires à moyen terme permettant aux hommes d'affaires coréens de travailler aux États-Unis pendant plusieurs mois", a déclaré Kim Yong-sang, avocat basé à Séoul et spécialisé dans les litiges internationaux au sein du cabinet Yulchon LLC.

Au lieu de cela, des sources ont indiqué que les employés des entreprises sud-coréennes utilisent généralement le système électronique d'autorisation de voyage (Electronic System for Travel Authorization (ESTA), un type d'exemption de visa qui permet des séjours allant jusqu'à 90 jours, ou des visas B-1 - un visa temporaire pour certaines activités liées à l'entreprise.

Ces deux visas limitent le travail qui peut être effectué aux États-Unis, ce qui signifie que certains travailleurs sud-coréens s'appuient sur des zones d'ombre dans l'application de la législation américaine sur les visas.

Il y a également eu un "manque de coordination entre la politique d'immigration fédérale et celle des États", a déclaré Jihae Han, avocate américaine au cabinet Maru Law Firm. "De nombreux responsables locaux et d'État ne sont pas conscients de la complexité et de la gravité du problème des visas."

LES ÉTATS-UNIS SONT-ILS PRÊTS À CHANGER?

La Corée du Sud fait pression depuis des années en faveur d'un projet de loi qui créerait ou étendrait les catégories de visas afin d'accueillir les ressortissants sud-coréens qualifiés qui doivent se rendre aux États-Unis pour des périodes plus longues.

Ce projet de loi a eu du mal à passer au Congrès car les visas sont liés à l'immigration, l'un des sujets les plus sensibles aux États-Unis, selon le ministère sud-coréen des affaires étrangères.

Les responsables de l'immigration américaine ont d'abord claironné la descente sur le site du projet de batteries de Hyundai Motor 005380.KS et LG Energy Solution 373220.KS . Mais l'administration du président américain Donald Trump a également signalé qu'elle reconnaissait l'importance des investissements sud-coréens et les compétences des travailleurs du pays nécessaires pour rendre les usines opérationnelles.

En début de semaine, Donald Trump a proposé d'autoriser les travailleurs à rester aux États-Unis pour former des Américains.

Les travailleurs peuvent retourner aux États-Unis après s'être reposés dans leur pays, a déclaré le ministère sud-coréen des affaires étrangères.

Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré jeudi que Hyundai aurait dû l'appeler pour obtenir les bons visas.

"J'ai appelé les Coréens et je leur ai dit: 'Oh, laissez-moi tranquille. Obtenez le bon visa et si vous avez des problèmes pour obtenir le bon visa, appelez-moi'", a déclaré Howard Lutnick dans une interview citée par Axios.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

