Pourquoi la BCE ne veut plus décourager les rapprochements bancaires en Europe

Des mariage entre banques européennes pour sortir de la crise. (© DR)

La Banque centrale européenne clarifie des règles du jeu en faveur de mariages entre banques au sein de la zone euro.

Cette fois, le doute n'est plus permis. La Banque centrale européenne ne veut plus être perçue comme un obstacle à une consolidation bancaire européenne, une étape, jugée par beaucoup, indispensable à la future sortie de crise.

L'institution francfortoise joue désormais la double carte de la concertation et de la transparence dans un secteur malmené depuis des années en Bourse et confronté à une équation financière sans cesse plus délicate.

Projet de guide

Elle a dévoilé la semaine dernière un projet de guide qui clarifie, dans le cadre réglementaire actuel, son approche prudentielle de surveillance de la consolidation dans le secteur bancaire.

«Une consolidation bien conçue et bien exécutée peut aider à résoudre les problèmes de surcapacité et de faible rentabilité qui ont endommagé le secteur bancaire européen depuis la dernière crise financière, et contribuer ainsi à la solidité financière globale du système bancaire», explique, dans une note de Blog, Edouard Fernandez-Bollo, membre du conseil de surveillance de la BCE. «Il reste que notre rôle n'est ni de pousser à la consolidation, ni de se mettre en travers de son chemin .

Ni frein, ni moteur

Ni frein, ni moteur. Mais pourtant bel et bien arbitre ultime puisqu'en tant que superviseur, la banque centrale dispose des clés indispensables à toute autorisation de mariage.

Or, en clarifiant sa