Pourquoi investir sur nos fonds à thématique environnementale ?

ENSEMBLE, ENGAGEONS-NOUSSUR LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS

1- Vous vous souciez de l'impact négatif des activités humaines sur l'environnement et les ressources naturelles

2 - Notre gamme de 4 fonds répond à des préoccupations environnementales qui nous tiennent à cœur :

l'empreinte carbone

la ressource en eau

la transition énergétique

L'économie circulaire et les modes de production & de consommation responsables

3 - Ensemble, soyons attentifs aux enjeux de notre temps qui constituent autant d'opportunités d'investissement dans des secteurs en plein essor

Nos quatre fonds à thématique environnementale (Covéa Aeris, Covéa Aqua, Covéa Terra et Covéa Solis) traduisent notre volonté de fonder nos investissements sur une vision à long terme des enjeux climatiques. Julien Jacquet, responsable de la multigestion et de la commercialisation, vous parle de l'approche ESG sur ces fonds.





Julien Jacquet

« Ces fonds illustrent notre souci de réduire l'impact négatif sur l'environnement et les ressources naturelles des activités humaines telles que l'urbanisation, l'agriculture intensive, l'industrialisation, la croissance démographique, la pollution de l'air et de l'eau.

Au-delà des critères ESG qui s'appliquent pour l'ensemble des fonds gérés en direct, les fonds de cette gamme doivent être composés à 60 % minimum de titres dont la cohérence avec la thématique environnementale a été établie conjointement par le gérant et l'analyste ESG, via une notation dédiée systématique et contraignante. ».