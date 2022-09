Pourquoi investir en ETF en 2022

(Crédits photo : Adobe Photos Stock - Fokussiert )

Connus en France sous le nom de « trackers », les ETF sont des produits de Bourse qui ont fortement gagné en popularité au cours des dernières années. De nombreuses raisons expliquent le succès des ETF. Nous allons voir dans cet article quels sont les avantages des ETF et pourquoi un investisseur devrait utiliser les trackers pour investir en 2022.

C'est accessible facilement

Alors que certains fonds d'investissement ne sont pas facilement accessibles, les ETF étant listés en Bourse comme des actions, ils sont disponibles depuis n'importe quel compte titres ouvert auprès d'un courtier Bourse ou d'une banque.

C'est donc pendant les horaires d'ouverture de la place boursières sur lesquels ils sont listés que les ETF sont négociables à l'achat et à la vente. Puisque la meilleure définition d'un ETF est d'être un fonds d'investissement listé en Bourse (traduction mot à mot de « Exchange Traded Fund »), nous allons encore une fois les comparer avec un fonds traditionnel. Avec ce dernier, les souscriptions et les rachats de parts doivent être réalisés à des dates précises déterminées par l'administrateur du fonds, alors qu'avec les ETF, un investisseur est libre de pouvoir acheter et revendre ces titres à tout moment. Pour vous donner un exemple, il est possible d'acheter un ETF et le revendre quelques minutes ou quelques heures plus tard.

Ceci est possible car la valorisation d'un ETF est quotidienne et que des teneurs de marchés assurent les prix et la liquidité pendant les horaires de Bourse.

Il est donc facile pour un investisseur de trouver un ETF et d'investir sur ce type de produits, mais aussi de récupérer son capital quasi instantanément via une vente rapide d'un ETF.

Attention tout de même, deux marchés existent dans l'univers des ETF : le marché européen et le marché américain. En raison de contraintes réglementaires, les investisseurs européens ne peuvent pas acheter (sauf exception) des ETF listés sur des places boursières américaines (comme NYSE). Il faut donc s'assurer que l'ETF sélectionné par l'investisseur soit listé sur une place boursières européenne telle que Euronext Paris/Amsterdam ou Xetra (Bourse de francfort).

Ça ne nécessite pas un gros ticket d'entrée

Encore une fois, il arrive qu'un fonds d'investissement exige un montant minimum important en guise de ticket d'entrée. Avec les ETF, il n'y a pas de montant minimum. Enfin si, le montant minimum correspond à un titre ETF. La valeur d'un titre ETF est généralement inférieure à 50 euros, et rarement supérieure à 100 euros.

Le plus important à retenir, c'est que le montant minimum d'un ETF ne sera jamais un problème pour un investisseur particulier. C'est notamment parce que les ETF permettent d'investir sans l'obligation de devoir s'aligner sur un gros ticket d'entrée que la démocratisation de l'investissement fut possible, et à l'origine d'une évolution importante des marchés financiers.

Ça permet une bonne diversification

Bien que les premiers ETF ne permettaient que de traquer la valeur d'un indice boursier, aujourd'hui, les ETF offrent un panel très large d'investissements fortement diversifiés. Il existe des ETF investis dans des centaines d'actions, et parfois même dans des milliers d'actions.

On retrouve ainsi l'ETF MSCI World qui délivre une exposition sur des actions du monde entier, probablement l'un des ETF offrant la plus grande diversification.

Sans aller dans les extrêmes, les ETF permettent aussi d'investir sur des zones géographiques (Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, etc.).

Au fil du temps, les offres d'ETF se sont fortement développées pour voir naître des ETF sectoriels puis thématiques. On retrouve ainsi des ETF spécialisés sur l'agroalimentaire, ou encore des ETF sur l'écologie.

Vous devez sans doute connaître le célèbre adage qui préconise de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en d'autres termes, de se diversifier. Les ETF vont permettre de faciliter la mise en application de ce conseil connu de tous.

Les ETF vont aussi fortement simplifier les choix des investisseurs car ils vont permettre la dispense d'une tâche difficile, celle de sélectionner les actions de son portefeuille (en anglais, « Stock picking »).

Peut-être avez-vous une idée claire des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquelles vous souhaitez investir, ce n'est pas pour autant que le travail est terminé car il faudra encore revoir, analyser et choisir une poignée d'actions parmi des milliers. Un travail fastidieux qui est épargné quand un investisseur choisit d'utiliser les ETF. Le travail se résume alors à simplement choisir l'ETF qui répond aux exigences géographiques et sectorielles que vous avez déterminé dans votre plan d'investissement.

Tous les actifs ou presque sont disponibles

Nous avons beaucoup parlé des actions jusqu'à présent, mais l'offre d'ETF ne se limite pas aux actions en Bourse. On retrouve également des ETF obligataires permettant d'investir sur des titres de créances d'entreprise ou d'État, sans oublier les ETF délivrant une exposition sur les matières premières. Ce sont des centaines d'ETF supplémentaires qui permettent aux investisseurs de se positionner sur le pétrole, le gaz, l'or ou encore les matières premières agricoles comme le blé, le coton, le soja, etc.

Plus récemment, avec l'arrivée de la blockchain et des crypto monnaies, des ETF proposant une exposition sur les cryptos directement ont vu le jour, puis d'autres sur des secteurs qui y sont associés (DeFi, Metaverse).

Moins connus des investisseurs pourtant pas moins intéressants pour autant, les ETF REIT permettent eux d'investir dans l'immobilier. Il s'agit de l'équivalent listé en Bourse de la SCI que nous connaissons bien en France.

Pour conclure, les ETF permettent d'investir dans toutes les classes d'actifs et secteurs d'activités, 5j/7 pendant les horaires d'ouverture de la Bourse, le tout à moindre frais et avec un niveau d'accessibilité rendant l'investissement possible aux investisseurs les plus modestes.