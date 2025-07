Pourquoi investir dans les cryptoactifs via les ETN ?

bitcoin (Crédits: Pexels - David McBee)

Une solution d'investissement accessible

Les ETN (Exchange Traded Notes) constituent une passerelle vers l'univers des cryptoactifs. Ces produits financiers cotés en bourse répliquent la performance d'actifs comme le bitcoin ou l'Ethereum. Avec plus de 15 milliards d'euros gérés en Europe, cette approche séduit un nombre croissant d'investisseurs recherchant une exposition aux actifs numériques dans un cadre structuré.

Les principaux avantages des ETN crypto

Accessibilité simplifiée - Les ETN crypto s'acquièrent aussi facilement que des actions, via votre compte-titres ordinaire. Plus besoin de créer un compte sur une plateforme spécialisée ou de gérer directement ses cryptoactifs. Votre exposition à la crypto apparaît directement aux côtés de vos autres placements.

Cadre réglementé - Les ETN crypto sont soumis aux réglementations financières européennes et aux règles des marchés boursiers traditionnels. Cette supervision offre une transparence et une sécurité bienvenues, particulièrement après les turbulences récentes de certaines plateformes non régulées.

Structure de protection de l'investisseur - Les ETN adossés physiquement reposent sur une architecture impliquant un émetteur dédié, un fiduciaire indépendant et un dépositaire spécialisé. Ce montage vise à limiter le risque de contrepartie et de défaillance de l'émetteur, en assurant une exposition directe à l'actif sous-jacent.

Diversification - Les ETN permettent d'intégrer facilement une exposition aux cryptoactifs dans un portefeuille diversifié. Bien que leur corrélation avec les actifs traditionnels ait pu varier selon les périodes, leur inclusion a historiquement amélioré le profil rendement/risque global sur le long terme.

Méthodes d'investissement en crypto

Points d'attention

Quelques contraintes sont à considérer :

Négociation limitée aux heures d'ouverture des marchés

Frais de gestion annuels pouvant impacter la performance nette

Volatilité importante inhérente aux cryptoactifs, entraînant un risque de perte en capital

Un pont entre finance traditionnelle et innovation

Les ETN crypto représentent un compromis équilibré entre l'accès aux cryptoactifs et la sécurité des placements traditionnels. Ils offrent aux investisseurs particuliers une solution clé en main pour diversifier leur patrimoine vers cette classe d'actifs innovante, sans naviguer dans les complexités techniques et réglementaires du secteur.

Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

DISCLAIMERS :

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Ce contenu ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.