Pourquoi investir dans les actions à dividendes - Café de la Bourse

Un dividende correspond à la part des bénéfices réalisée par une entreprise qui est reversée aux actionnaires. Le montant du dividende est voté lors de l'assemblée générale ordinaire. Il s'agit pour l'investisseur d'un moyen de gagner de l'argent grâce à son investissement.

Il n'empêche, en France, le dividende est toujours très clivant, perçu par certains comme le symbole de l'appât du gain des actionnaires et par d'autres comme une juste compensation des risques liés à l'investissement au capital d'une entreprise. Si le dividende fait toujours débat, il n'en reste pas moins une stratégie très prisée des investisseurs. Pourquoi cet intérêt ? Quels sont les avantages de l'investissement dans des actions à dividende ? Quelles sont les limites à prendre en compte ? Toutes nos explications.

Toucher une somme d'argent régulièrement

Le dividende permet de toucher un revenu régulier. La fréquence des versements varie selon l'entreprise et notamment son pays d'origine. En effet, la plupart des entreprises françaises qui versent des dividendes optent pour un versement annuel mais les entreprises américaines opteront elles pour un versement trimestriel. On peut toutefois souligner l'exception TotalEnenergies, entreprise française qui verse son dividende trimestriellement. Certaines sociétés se sont fait une spécialité du dividende, ce sont les aristocrates du dividende, des entreprises qui répondent à 3 critères : une capitalisation supérieure à 3 milliards de dollars, des volumes d'échange quotidiens supérieurs à 5 millions, et des dividendes en croissance depuis au moins 25 ans.

Notez que les dividendes sont de plus en plus importants et permettent de ce fait de bénéficier de montants de plus en plus élevés. Selon Janus Henderson, les dividendes mondiaux ont progressé de 4,9 % pour atteindre un record de 568,1 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2023. Après une année 2022 de tous les records (1 560 milliards de dollars de dividendes distribués dans le monde l'an dernier, un niveau inédit et en hausse de 8,4 % par rapport à 2021), l'année 2023 devrait encore être exceptionnelle. Il faut dire que de nombreuses entreprises ont vu leurs marges considérablement progresser ces derniers mois, grâce à un rattrapage qui alimente d'ailleurs l'inflation.

Mais attention, les dividendes ne sont pas obligatoires (certaines entreprises n'en versent tout simplement pas), ils peuvent être supprimés ou revus à la baisse d'une année sur l'autre. La forte inflation que nous connaissons actuellement devra d'ailleurs peut-être prochainement inciter les entreprises à réduire leurs marges pour relancer la consommation, ce qui devrait avoir une incidence sur le montant des dividendes versés. Rappelons aussi qu'un événement inattendu peut conduire à une annulation du dividende comme ce fut le cas en 2020, avec l'épidémie de Covid et le ralentissement économique qu'il a entraîné, qui a incité de nombreuses entreprises à annuler le dividende au titre de l'année 2019.

Se positionner sur des valeurs solides

Les actions qui versent des dividendes sont souvent de grosses sociétés cotées, leaders de leur secteur, qui dégagent des profits d'année en année. Cette régularité peut être rassurante pour de nombreux investisseurs, surtout s'ils sont assez averses au risque. Ces sociétés de rendement sont surreprésentées dans certains secteurs comme le secteur pharmaceutique, de l'énergie, des télécommunications ou encore de la bancassurance.

Mais attention, les sociétés qui versent des dividendes ne sont pas forcément exemptes de risques. Il peut en effet s'agir de mammouths en perte de vitesse, peu agiles, qui présentent des difficultés à s'adapter à un nouveau contexte de marché et peuvent être disruptés. Ce sont par exemple des sociétés venant de secteurs sinistrés en Bourse comme les foncières cotées par exemple.

Ainsi, l'investisseur qui souhaite mettre en place une stratégie dividendes devra aussi veiller à ne pas se focaliser sur le seul dividende. L'évolution de l'action en Bourse est également primordiale car une moins-value peut venir détruire la valeur créée par le dividende. Si un investisseur a touché 25 euros de dividende sur les 15 ans où l'on a conservé une action mais qu'il la revend à l'issue de ces 15 ans 28 euros moins cher que ce qu'elle a initialement coûteux, il sera en définitive perdant. Par conséquent, mieux vaut ne pas fonder sa stratégie d'investissement uniquement à l'aune du dernier dividende versé. Il est indispensable de prendre d'autres critères en compte comme l'évolution des cours de Bourse de la société, la croissance des bénéfices, le ratio d'endettement, etc.

Bénéficier de revenus complémentaires ou maximiser ses gains

Même si l'on parle de « stratégie dividendes », en réalité, les investisseurs qui investissent dans les actions à dividendes peuvent choisir entre deux types de stratégie. La première consiste à investir dans des actions à dividende pour se constituer un complément de revenus. Les dividendes perçus sont alors dépensés au fur et à mesure qu'on les reçoit. Le capital immobilisé (les actions détenues en portefeuille) sert à dégager un revenu complémentaire. Cette option est notamment pertinente pour les retraités qui voudraient doper leurs revenus et ne pas se satisfaire de leur seule pension de retraite.

La deuxième stratégie consiste à réinvestir ses dividendes, potentiellement avec un effet de levier (mais ce n'est pas du tout obligatoire), pour profiter de la magie des intérêts capitalisés. Dans ce cas, l'argent versé sous forme de dividendes sert à acheter de nouvelles actions qui à leur tour verseront des dividendes, ce qui par un effet boule de neige permet de décupler ses gains, mais sans jamais s'en servir, c'est là la limite. Il est toutefois possible d'opter pour cette option pendant un temps seulement (par exemple lors de la vie active) puis d'opter à la retraite pour la perception en numéraire comme nous venons de le voir.

L'investissement dans des actions à dividende offre bien des avantages à qui sait comment tirer parti de ce type d'investissement. Veillez à bien définir vos objectifs et à toujours bien prendre en compte la rentabilité de l'action dans sa globalité pour éviter les déconvenues.