Pourquoi il faut acheter Deutsche Telekom

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le secteur des opérateurs de télécommunication nous semble particulièrement attractif en Bourse, et plus particulièrement Deutsche Telekom.

Sentiment fondamental : favorable

Le BPA prospectif anticipé par le consensus des analystes, matérialisé par la courbe bleue dans le graphique ci-dessous, progresse régulièrement depuis 2015, et ses perspectives sont favorables. Or, globalement, le cours n'a pas suivi ces évolutions positives, puisque, malgré le rebond récent, il est actuellement peu différent de la moyenne observée en 2015-2016.

Source : Factset et Valquant Expertyse

Pour le futur, la croissance anticipée par les analystes est en accélération année après année, de 2022 à 2024…Elle a de plus été révisée en hausse en cours des derniers mois, ce qui renforce le sentiment fondamental favorable

Source : Factset et Valquant Expertyse

Les analystes l'ont bien compris, et ont relevé fortement tout au long de l'année 2021 le cours objectif qu'ils assignent à l'action. Le potentiel qu'en en déduit est actuellement de 33%, au plus haut des 10 dernières années.

Source : Factset et Valquant Expertyse

Sentiment digital : favorable

Sur la base de données digitales fournies par notre partenaire SESAMm, nous avons observé une forte amélioration du sentiment digital. Notamment, la proportion de blogs connotés positivement a fortement progressé, comme le montre le graphique suivant …

Source : SESAMm et Valquant Expertyse

Comme l'activité digitale totale a fortement augmenté, l'amélioration du sentiment digital est validée. Dans ce contexte de réputation digitale favorable, la hausse des cours est plus probable.

source : SESAMm et Valquant Expertyse

Sentiment de marche favorable

Enfin, nous considérons que le sentiment de marché est favorable, puisque le cours de l'action est supérieur à ses moyennes mobiles

Source : Factset et Valquant Expertyse

Le contexte de marché actuel favorise les secteurs considérés comme défensifs, c'est à dire dont l'activité dépend peu de la conjoncture économique, ce qui est le cas des opérateurs de réseau de télécommunication. De plus, on assite actuellement à de possibles « grandes manœuvre » au sein des principaux groupes de télécommunications. La concentration des acteurs est devenue nécessaire, ce qui pourrait favoriser un opérateur comme Deutsche Telekom en Allemagne, mais aussi Orange en France et KPN aux Pays -bas. Nous sommes favorables au secteur en général, et en ce qui concerne les valeurs, nous recommandons plus particulièrement Deutsche Telekom.

Méthodologie de cette chronique mensuelle

Nous considérons qu'une action vit trois vies. Une vie fondamentale, une vie digitale et une vie de marché.

La vie fondamentale correspond aux développements de l'entreprise dans la sphère réelle. Elle se mesure par des métriques financières et comptables habituelles : le chiffre d'affaires, les résultats et les ratios de bilan qui permettent de savoir si l'entreprise est en bonne santé financière. Nous suivons en permanence le sentiment fondamental, qui est porté par les analystes financiers et reprend les prévisions de bénéfice et les données financières des actions en général.

La vie de marche correspond aux développements des cours de l'action. Classiquement, on caractérise cette vie boursière selon la tendance suivie : haussière ou baissière, selon l'évolution des cours de l'action et des volumes de transaction.Nous suivons en permanence le sentiment de marché, qui est porté par les investisseurs, et reprend des indicateurs simples de suivi de tendance.

La vie digitale de l'entreprise correspond à sa réputation digitale, que l'on peut mesurer en permanence en interprétant les contenus sur le web. Ainsi, dans des discussions, sur les forums ou sur les sites d'actualités, le nom de l'entreprise est évoqué, et les contenus associés sont connotés positivement ou négativement. Nous suivons en permanence le sentiment digital à partir des données alternatives fournies par notre partenaire SESAMm (volume d'activité et sentiment digital pour chaque action).

La réputation digitale : un nouvel indicateur de stock-picking.

Valquant Expertyse est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche économique et financière.

SESAMm est une des entreprises leader des solutions de Big Data et d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Swiss Life Gestion Privée est un gérant d'actifs qui pratique une gestion de conviction non indicielle

Un partenariat entre ces trois sociétés permet à Valquant Expertyse de conseiller le fonds ESG Valeuroselect (ISIN : FR0010734046), géré par Swiss Life Gestion privée. Le processus de gestion du fonds utilise les indicateurs digitaux mis à jour par SESAMm, et contextualisé par Valquant Expertyse. C'est une méthodologie « d'analyse intégrée » qui est mise en œuvre par l'équipe de gestion de Swiss Life Gestion privée.