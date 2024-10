Pourquoi il est important d’investir le plus tôt possible ?

placements et jeux d'échec (Crédits: Adobe Stock)

Si le choix du courtier Bourse, des actifs, ou des stratégies prête à discussion, il est bien un élément sur lequel tous les investisseurs s'accordent : il est crucial d'investir le plus tôt possible. Pourquoi est-ce si important ? Quels sont les avantages à investir dès que vous le pouvez ? Nos explications.

Pour un rendement optimal

D'abord, il faut savoir que les actions constituent la classe d'actifs la plus attractive sur le long terme. En effet, de nombreuses études ont prouvé la performance exceptionnelle du marché actions. Par exemple, on peut citer l'étude de l'IEIF « 40 ans de performances comparées » publiée chaque année. L'édition 2024 portant sur la période 1983-2023 nous apprend que les actions présentent sur 15 ans des performances nettement supérieures à celles des autres classes d'actifs avec un TRI de 9,9 % par an. Si sur 30 ans ce TRI n'est plus « que » de 7,7 %, sur 40 ans, il atteint les 12,4 %, ce qui en fait la classe d'actifs la plus avantageuse.

Il est donc particulièrement recommandé d'être investi le plus longtemps possible pour profiter de rendements élevés. C'est pourquoi investir le plus tôt possible s'avérera forcément une bonne idée, après s'être bien sûr constitué un fonds d'urgence.

Pour réduire le risque

Ensuite, plus l'horizon d'investissement est long, plus le risque de perte en capital décroît. Cela signifie que plus vous êtes investi longtemps sur un actif, plus le risque de réaliser une moins-value est faible. On peut par exemple citer l'étude réalisée sur le S&P 500 par Ostrum & Robert J. Shiller : si l'on prend en compte la performance du S&P 500 sur un siècle (de 1920 à 2021), la probabilité d'essuyer une perte en capital est de 30 % avec un horizon d'investissement de 1 an, de 23 % avec un investissement de 2 ans, de 14 % avec un investissement de 10 ans, de 5 % avec un investissement de 20 ans, et de 0 % avec un investissement de 50 ans.

On comprend mieux l'intérêt à investir le plus tôt possible pour disposer d'un horizon d'investissement conséquent qui permettra de réduire le risque de perte en capital.

Pour la magie des rendements capitalisés

Notez aussi que l'investissement, bien souvent, permet de profiter de la magie des intérêts capitalisés. En touchant des intérêts ou des dividendes que l'on réinvestit, le pécule initialement investi grossit de façon exponentielle. Cet effet boule de neige des intérêts composés qu'Einstein a qualifié de « huitième merveille du monde » permet de décupler le rendement de son investissement initial dès lors que l'on réinvestit systématiquement ses gains et que l'on dispose d'un peu de temps. Ainsi, avec un gain de 6 % par an réinvesti systématiquement, il vous faudra 12 années pour doubler votre capital. Notez qu'il est possible d'investir facilement en bénéficiant des intérêts composés avec par exemple des ETF répliquant de grands indices boursiers qui réinvestissent les dividendes. Le libellé du tracker comportera alors la mention « DR » pour « Dividendes Réinvestis ».

Mieux vaut donc investir le plus tôt possible pour profiter des intérêts capitalisés, car en effet plus l'horizon d'investissement est long et plus les rendements capitalisés seront importants.

Pour voir ses projets se concrétiser le plus vite possible

Enfin et surtout, c'est du bon sens, plus tôt vous avez investi, plus tôt vous récolterez les fruits de vos placements. Ainsi, dès lors que vous avez un projet à financer, identifiez la ou les enveloppes les plus appropriés ainsi que les actifs à privilégier et lancez-vous. Le montant à atteindre pour financer un projet ne devrait pas décroître parce que vous le reportez, au contraire si l'on prend en compte l'inflation. Reportez un investissement, c'est reporter le moment où l'on pourra financer un projet ou être contraint de revoir ce dernier à la baisse.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire : lancez-vous ! Si vous n'osez pas et que vous ne jugez pas suffisamment compétent, il est toujours possible d'apprendre ou bien d'opter pour une gestion déléguée sur un PER, une assurance-vie ou même un PEA.