Pourquoi DZ Bank ne croit pas à un redémarrage immédiat chez Beiersdorf

DZ Bank a renouvelé jeudi sa recommandation conserver sur l'action Beiersdorf, avec une valeur intrinsèque de 74 euros, jugeant que le groupe allemand de cosmétiques restait un "géant" aux pieds certes solides, mais en manque de dynamisme à l'heure actuelle.
D'après la banque, le "gros bateau bleu" que constitue sa marque principale Nivea, est en train de ramer aujourd'hui, une contre-performance qui n'est pas compensée par le succès de ses autres marques (Eucerin et Aquaphor pour le soin de la peau) ou des produits en train de remonter la pente (La Prairie), ce qui devrait encore gâcher la publication du 3e trimestre.
Pour remettre sa célèbre crème hydratante sur les rails, le groupe va devoir dépenser plus en publicité, adapter ses produits aux marchés locaux et lancer des nouveautés plus abordables, ajoute DZ.
Reste que si Nivea demeure l'une des marques de cosmétiques les plus connues et puissantes au monde, les investisseurs doutent encore de la vitesse à laquelle elle va réussir à se redresser, poursuit l'établissement financier, qui juge que tant que Nivea ne repartira pas franchement, l'action ne risque pas de s'envoler.
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