Pourquoi CoreWeave est dans le collimateur de l'inquiétude liée à l'IA

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* CoreWeave en première ligne de la vague de ventes massives dans le secteur de l'IA; les actions et les obligations s'effondrent

* Les retards dans les centres de données et les prévisions de chiffre d’affaires font peser des risques sur les « néoclouds »

* Une dette colossale et des pertes importantes rendent CoreWeave vulnérable

par Vidya Ranganathan et Aditya Soni

CoreWeave

CRWV.O , une entreprise américaine de cloud computing déficitaire et lourdement endettée, est devenue cette semaine une cible facile pour les investisseurs inquiets d’une bulle dans le secteur de l’intelligence artificielle. Sa chute revêt toutefois une importance plus grande pour les marchés que ne le laisse supposer sa taille.

La chute des actions et des obligations de cette société d’infrastructure d’IA NVDA.O , soutenue par Nvidia et valorisée à 39 milliards de dollars, fait suite aux rapports du troisième trimestre publiés par les hyperscalers, qui laissaient entrevoir des retards dans les projets de centres de données et un ralentissement de la croissance des dépenses d’investissement.

Les investisseurs inquiets ont pris pour cible les entreprises de cloud de nouvelle génération basées sur l’IA, ou « néoclouds », telles que CoreWeave, qui constituent sans doute les maillons les plus faibles de l’écosystème de l’IA en raison de leur recours massif à l’emprunt pour financer les puces, les terrains et l’énergie destinés aux centres de données, qui ne généreront des revenus qu’à l’avenir.

Les actions de CoreWeave ont plongé de plus de 15 % cette semaine, tandis que les rendements de ses obligations à échéance 2030 21873SAB4= ont bondi de 500 points de base pour atteindre près de 16 %.

Le directeur général de CoreWeave, Mike Intrator, a déclaré à ses employés dans une note interne , consultée par Reuters, que les marchés pouvaient parfois "se méprendre et agir de manière irrationnelle" et que la société disposait d’un solide carnet de commandes. L’entreprise n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les investisseurs se sont plutôt concentrés sur sa dette de 50 milliards de dollars et sur les risques liés au fait d’être pris au piège au cœur d’un mécanisme de financement circulaire entre des fabricants de puces tels que Nvidia et des clients tels que Meta Platforms META.O et OpenAI.

"Le problème avec tout cela, c’est qu’il s’agit d’une interconnexion massive: il ne s’agit pas seulement d’un financement circulaire, mais aussi du fait que ces actifs sont tous détenus aux mêmes endroits, dans les mêmes portefeuilles, par les mêmes types d’investisseurs," a déclaré James Athey, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Marlborough.

"Et l’effet de levier est toujours ce facteur qui transforme une tempête dans un verre d’eau en quelque chose de bien plus néfaste," a-t-il dit, faisant référence de manière générale aux inquiétudes liées à l’IA.

Des entreprises telles que CoreWeave, Nebius NBIS.O , Applied Digital APLD.O , Iren IREN.O , Lambda Labs, Crusoe et TeraWulf WULF.O construisent des centres de données très gourmands en énergie qu’elles pourront à terme louer à des entreprises développant et exploitant des modèles d’IA. Cela nécessite des investissements initiaux colossaux et ne génère que très peu de revenus jusqu’à ce que les baux prennent effet.

Selon les données compilées par LSEG, CoreWeave n’a jamais réalisé de bénéfice.

Le directeur général de CoreWeave a également indiqué dans la note de service que son carnet de commandes couvre largement ses obligations liées à la dette . L’entreprise disposait d’un carnet de commandes de 104,2 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, suivi de plus de 25 milliards de dollars de nouveaux engagements au début du troisième trimestre.

Mais cette entreprise basée dans le New Jersey brûle ses liquidités plus rapidement que ne le souhaiteraient les investisseurs. En 2025, CoreWeave a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 5,1 milliards de dollars et une perte nette de 1,2 milliard de dollars.

Alors que le chiffre d’affaires devrait doubler cette année, les dépenses d’investissement devraient quant à elles quadrupler pour atteindre entre 35 et 39 milliards de dollars, ce qui entraînera une consommation de trésorerie encore plus importante cette année. L’annonce selon laquelle Intrator et des entités qui lui sont liées ont vendu près d’un milliard de dollars d’actions depuis l’introduction en bourse de la société en mars de l’année dernière, principalement dans le cadre de plans de transactions préétablis comme l’indiquent les documents réglementaires, n’a pas arrangé les choses.

"Il est clair qu’ils auront besoin d’une injection de capitaux ou d’un plan de sauvetage. Ils brûlent des capitaux, et le capital n’est plus gratuit," a déclaré Alberto Gallo, fondateur du fonds spéculatif Andromeda Capital.

"En tant qu’investisseur obligataire, on cherche à acheter la dette d’entreprises présentant des flux de trésorerie visibles, et non celle d’une entreprise qui réalise des dépenses d’investissement, dans l’espoir que celles-ci soient encore plus importantes à l’avenir," a-t-il dit. La société détient des positions à la baisse sur les obligations de CoreWeave.

DE NOMBREUX DOUTES

CoreWeave figure en tête de la liste d’une centaine de « néoclouds » que le cabinet d’études Gartner Inc. considère comme "les plus exposés au déséquilibre entre chiffre d’affaires et dépenses d’investissement" et qui doivent rapidement générer des rendements pour assurer la pérennité de leurs activités.

Gartner prévoit que d’ici 2030, 80 % des fournisseurs de « néocloud » cesseront leurs activités de manière indépendante.

"Nous sommes dans une situation où les attentes en matière de chiffre d’affaires et de croissance des revenus sont très élevées, mais cette croissance est alimentée par un type de capital inadapté, à savoir la dette et non les fonds propres," a déclaré Tommaso Leodari, directeur des investissements du fonds spéculatif Index & Cie, basé à Dubaï. Ce fonds ne détient aucune participation dans des entreprises spécialisées exclusivement dans l’IA.

"Dans le cas spécifique de CoreWeave, ces acteurs financent l’intégralité de leur activité par l’endettement. Ainsi, si un imprévu survient concernant l’utilisation de cet actif particulier ou si la construction de ces centres de données connaît un ralentissement, cela se traduira par des difficultés à rembourser la dette."

Une série d’avertissements émis par des géants de l’IA tels que Microsoft MSFT.O et Oracle Corp ORCL.N concernant des retards dans les projets de centres de données, des goulots d’étranglement en matière d’alimentation électrique et de composants, une surabondance de puces haut de gamme, ainsi que les projets de géants comme Meta et Microsoft de lancer leurs propres puces pour rivaliser avec celles de Nvidia, ont également attisé les inquiétudes concernant les « néoclouds ».

Le rythme de croissance du chiffre d’affaires des géants de l’IA tels qu’OpenAI et Anthropic, bien que toujours rapide, s’est également ralenti.

"Même avec un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars, CoreWeave enregistre une perte de 2,5 milliards de dollars; il n’y a donc pas encore d’effets d’échelle évidents dans le secteur," a écrit Michael Frazis, de la société Frazis Capital Partners, basée à Sydney.

CoreWeave bénéficie du soutien de Nvidia. Le géant des puces a accepté d’acheter la capacité de calcul invendue de CoreWeave jusqu’en avril 2032, garantissant qu’elle trouvera un acheteur pour la capacité non vendue à ses clients.

Les agences de notation classent la dette de CoreWeave dans la catégorie spéculative, mais Sean Cray, vice-président chez Moody’s Ratings, a souligné que la société n’achetait pas de puces à des fins spéculatives et disposait de multiples sources de financement.

À l’origine une société de minage de bitcoins, CoreWeave reste une proie facile pour les spéculateurs, et les fonds spéculatifs achètent ses obligations notées "junk" pour leur rendement élevé. Le coût de l’assurance de sa dette contre le défaut de paiement a grimpé à environ 1 200 points de base cette semaine, signe d’une grave détresse financière.

"La chute des notations de crédit de CoreWeave risque de devenir une prophétie auto-réalisatrice," a écrit Saurav Sen, du cabinet d’études Gimme Credit. "La question n’est pas tant de savoir si les clients veulent cette capacité, mais plutôt si CoreWeave a les moyens de la fournir."