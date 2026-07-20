Pourquoi a-t-il été si difficile de retracer l'origine de la cyclospora à l'origine de l'épidémie aux États-Unis ?

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* Un minuscule parasite à l'origine d'une épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États

* Les symptômes de la cyclosporose peuvent mettre jusqu’à deux semaines à apparaître

* Il n'est pas possible de réaliser un séquençage du génome complet de cet agent pathogène

par Julie Steenhuysen

Cyclospora, le parasite à l'origine de milliers de cas présumés d'intoxication alimentaire aux États-Unis, présente une longue période d'incubation, et les échantillons ne peuvent pas être mis en culture en laboratoire, ce qui rend son traçage particulièrement difficile.

Pour mener l'enquête, des chercheurs en laboratoire ont collaboré avec des épidémiologistes afin de recueillir auprès des patients infectés des informations sur ce qu'ils avaient mangé, où et quand, puis l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a tenté d'identifier les produits alimentaires contaminés.

À partir de ces entretiens, les responsables de la santé publique ont pu remonter à l’origine d’une importante épidémie survenue dans le Michigan, l’Indiana, le Kentucky, l’Ohio et la Virginie-Occidentale: il s’agissait de laitue iceberg émincée provenant des restaurants Taco Bell YUM.N , fournie par les sites de Taylor Farms au Mexique.

Les autorités doivent souvent se fier à ces entretiens plutôt qu’à des analyses en raison des caractéristiques particulières de la cyclospora.

La FDA a tout de même testé les produits de Taylor Farms à la frontière américano-mexicaine, dans le but d’empêcher d’autres produits contaminés d’entrer aux États-Unis. Ces tests ont d’abord donné un résultat positif à la présence de Cyclospora, mais il s’est avéré être un faux positif à l’issue des contrôles de qualité, a indiqué l’agence.

Néanmoins, son enquête et les données relatives à l’épidémie continuent de pointer du doigt la laitue émincée provenant d’un site de Taylor Farms situé dans le centre du Mexique, a déclaré l’agence lors d’un point presse lundi, et l’entreprise a procédé au rappel de tous les produits à base de laitue iceberg provenant de cette région du Mexique.

Malgré tout, Taco Bell ne représente qu’environ 60 % de l’ensemble des cas liés à cette épidémie touchant plusieurs États, selon l’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb. Des enquêtes sur d’autres épidémies, potentiellement sans lien avec celle-ci, sont toujours en cours, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

« La cyclosporose est très difficile à dépister. Il n’existe pas de séquençage du génome complet », a déclaré M. Gottlieb. « La FDA s’appuie sur le séquençage du génome complet pour établir efficacement l’empreinte génétique d’un agent pathogène, afin d’essayer d’isoler un agent pathogène particulier lié à une épidémie spécifique et à un producteur précis. Ce n’est pas le cas ici. »

LE DÉPISTAGE DE LA CYCLOSPORA EST DIFFICILE

Certains agents pathogènes d’origine alimentaire mieux connus, tels que Salmonella ou E. coli, provoquent des symptômes dans les jours qui suivent la consommation. Mais les symptômes de la cyclosporose peuvent mettre jusqu’à deux semaines à apparaître — un délai trop long pour que les personnes puissent se souvenir facilement et précisément de ce qu’elles ont mangé, et où. À ce moment-là, les produits frais tels que la laitue contaminée peuvent déjà avoir disparu des magasins ou des restaurants.

Le minuscule parasite responsable de la cyclosporose ne peut pas être identifié à l’aide des méthodes d’analyse les plus avancées, dans lesquelles les scientifiques cultivent les agents pathogènes en laboratoire et séquencent le génome complet de l’organisme. Cela permet d’obtenir une empreinte génétique pouvant être recoupée avec les sources alimentaires contaminées.

Comme il s’agit d’un parasite et non d’une bactérie, la Cyclospora ne peut être cultivée en laboratoire — un processus qui permet d’augmenter la quantité de matériel génétique utilisée pour confirmer sa présence.

Les scientifiques doivent donc extraire le matériel génétique de l’organisme et en réaliser des copies synthétiques — un processus qui peut parfois donner lieu à des résultats faussement positifs, comme cela a été le cas lors des tests de la FDA.

« Elle est extrêmement difficile à détecter dans les aliments, même avec les méthodes hautement sensibles que nous utilisons », a déclaré Donald Prater, commissaire adjoint par intérim chargé de l’alimentation à la FDA, lors de la conférence de presse.

ON S’ATTEND À UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS

La semaine dernière, le CDC a exhorté les médecins à envisager de réaliser des tests de dépistage de la cyclospora, ce qui permettrait de garantir qu’un plus grand nombre de personnes reçoivent le traitement approprié, à savoir une cure d’antibiotiques. Mais cela pourrait également entraîner des conséquences imprévues.

Craig Hedberg, expert en sécurité alimentaire à l’université du Minnesota, a expliqué qu’en raison du cycle de récolte et de la nature périssable des produits frais, la laitue contaminée qui a infecté tant de personnes dans le Midwest a probablement déjà été acheminée à travers le réseau de distribution.

Mais en raison de la médiatisation de cette épidémie, a ajouté M. Hedberg, il est probable que beaucoup plus de personnes demandent à se faire dépister.

« Nous allons probablement assister à un afflux massif de nouveaux cas, ce qui ne signifie pas nécessairement que l’épidémie elle-même continue de s’étendre », a-t-il précisé.