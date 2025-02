Pour sécuriser la pérennité de son activité, REALITES place plusieurs sociétés en procédure collective

A l’initiative de REALITES, plusieurs demandes d’ouverture de procédure collective ont été déposées auprès du Tribunal de Commerce de Nantes afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et de sécuriser la continuité de ses projets. Par décision du 5 février, le Tribunal de Commerce de Nantes a accepté le placement en redressement judiciaire de plusieurs sociétés du Groupe avec une période d’observation de six mois. Les programmes immobiliers en chantier ne sont pas touchés.

Indispensable pour finaliser la restructuration de REALITES engagée depuis plus d’un an, l’entrée volontaire dans cette nouvelle procédure va permettre la poursuite des activités, avec la livraison d’une soixantaine de programmes immobiliers prévue en 2025 et 2026, représentant notamment 3 200 logements. Ce projet de mise en redressement judiciaire concerne les sociétés holding du Groupe et une vingtaine de sociétés de programmes déjà livrés. Aucun projet en phase travaux n’est concerné. Discuté avec ses créanciers dans le cadre des procédures de conciliation puis de mandat ad’hoc, le projet de restructuration de REALITES sera désormais présenté au Tribunal de Commerce de Nantes.