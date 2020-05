Pour Legg Mason, la crise conforte la validité de l' union avec Franklin Templeton

(NEWSManagers.com) -

Jospeh A. Sullivan, le président et directeur général de Legg Mason, a reconnu que la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l' économie ont éclipsé l' acquisition de Legg Mason par Franklin Templeton. Celle-ci a été annoncée le 17 février dernier. Pour autant " les récents événements n' ont fait que renforcer l' importance de cette union, car la transaction va donner naissance à une société plus grande et plus diversifiée, avec des capacités de distribution mondiale étendues, une infrastructure opérationnelle mondiale puissante et une solidité financière pour investir dans un meilleur service pour nos clients quels que soient les cycles de marché " , a-t-il déclaré jeudi 30 avril à l' occasion de la présentation des résultats trimestriels et annuels de la société de gestion américaine.

Au cours du premier trimestre marqué par la propagation de la crise, Legg Mason a limité les rachats à 500 millions de dollars. Cela masque d' importantes sorties sur les fonds actions (6 milliards de dollars) et les fonds obligataires (8,4 milliards de dollars). Elles ont été compensées par des entrées nettes de 11,6 milliards de dollars sur les fonds monétaires. Sur l' ensemble de l' exercice 2020 à fin mars, Legg Mason a vu sortir 6,4 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la décollecte de 2019 (-6,4 milliards de dollars).

Les encours à fin mars sont ressortis à 730,8 milliards de dollars, en repli par rapport aux 803,5 milliards de dollars de la fin 2019 et aux 758 milliards de dollars de la fin mars 2019.

Le bénéfice net annuel est ressorti à 251,4 millions de dollars, contre une perte de 28,5 millions de dollars en 2019.