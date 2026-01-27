Pour la première fois, les ventes de voitures électriques dépassent celles des voitures à essence dans l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marques chinoises intensifient la concurrence dans l'UE

Les voitures électrifiées représentent 67 % des immatriculations dans l'UE

Les véhicules hybrides représentent la part la plus importante

(Ajout d'un graphique sur l'ensemble des types de voitures en décembre, de détails sur les voitures hybrides dans les paragraphes 1 et 2, et sur les immatriculations dans le paragraphe 5) par Alessandro Parodi

Les ventes de voitures entièrement électriques ont dépassé celles des véhicules à essence dans l'Union européenne pour la première fois en décembre, selon les données du groupe de l'industrie automobile ACEA mardi, même si les voitures hybrides ont conservé la plus grande part du marché.

Ces données soulignent la lenteur avec laquelle l'Union européenne se tourne vers les véhicules électriques et hybrides, alors même que les décideurs politiques ont proposé d'assouplir les réglementations en matière d'émissions, ce qui devrait permettre aux véhicules à moteur à combustion de rester en circulation plus longtemps.

Matthias Schmidt, analyste automobile indépendant, a déclaré que la baisse des ventes de voitures à essence s'explique en partie par la reclassification de certaines d'entre elles en "hybrides légers", qui sont toujours équipées d'un moteur à essence et ne contribuent que modestement à la réduction des émissions.

"Il faudra encore une demi-décennie pour que les voitures purement électriques dépassent véritablement les modèles à moteur à combustion dans la région, mais il s'agit néanmoins d'un début", a-t-il déclaré.

LA COURSE AU MARCHÉ EUROPÉEN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Les véhicules entièrement électriques représentaient 22,6 % des voitures immatriculées dans l'UE le mois dernier, devant les voitures à essence (22,5 %). Les hybrides essence-électricité, y compris les hybrides rechargeables qui peuvent parcourir des distances limitées en utilisant uniquement la batterie, constituaient le groupe le plus important avec 44 %.

Les immatriculations sont une approximation des ventes.

Sur le marché européen au sens large, qui comprend la Grande-Bretagne et la Norvège, les ventes de voitures ont enregistré un sixième mois de croissance en glissement annuel.

La concurrence des marques chinoises telles que BYD

002594.SZ , Changan 000625.SZ et Geely 0175.HK intensifie la course au marché européen, même si les constructeurs automobiles nationaux tels que Volkswagen VOWG.DE et BMW

BMWG.DE lancent de nouveaux modèles de véhicules électriques.

En décembre, l'UE a dévoilé un plan visant à abandonner l'interdiction des voitures à moteur à combustion prévue pour 2035 , cédant ainsi à la pression des constructeurs automobiles qui luttent contre les défis lancés par leurs rivaux chinois, les droits de douane américains et les difficultés à vendre des VE de manière rentable.

Pourtant, les experts du secteur s'attendent à ce que les VE continuent d'accroître leur part du marché européen.

Chris Heron, secrétaire général de E-Mobility Europe, a déclaré que les marques européennes ont commencé à s'adapter en introduisant de nouveaux VE abordables, tandis que les différents pays proposent de nouveaux programmes d'incitation .

"Nous constatons que les consommateurs adhèrent à cette démarche", a déclaré M. Heron. "Nous sommes convaincus que les ventes en Europe continueront à augmenter en 2026."

Les immatriculations globales en Europe, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange pour Volkswagen et Stellantis STLAM.MI ont augmenté respectivement de 10,2 % et de 4,5 % en décembre, tandis qu'elles ont baissé de 2,2 % chez Renault RENA.PA .

Les immatriculations de Tesla TSLA.O ont chuté de 20,2% au cours du mois, tandis que celles de BYD ont bondi de 229,7%.

LES VENTES TOTALES DE VOITURES DANS L'UE ONT AUGMENTÉ DE PRÈS DE 6 % EN DÉCEMBRE

Les ventes dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange ont augmenté de 7,6 % pour atteindre 1,2 million de voitures en décembre et de 2,4 % pour atteindre 13,3 millions de voitures en 2025, atteignant ainsi leur volume le plus élevé depuis cinq ans, même si elles restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie, selon les données de l'ACEA.

Les ventes totales de voitures dans l'UE ont augmenté de 5,8 % pour atteindre près d'un million de véhicules en décembre, et de 1,8 % pour atteindre 10,8 millions de véhicules sur l'année.

En décembre, les immatriculations de voitures électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté de 51 %, 36,7 % et 5,8 %, respectivement, pour représenter collectivement 67 % des immatriculations de l'Union européenne.