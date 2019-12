Pour la 12ème année consécutive, Boursorama Banque est la banque la moins chère en France sur l'ensemble des profils éligibles

Selon Le Monde et le site Meilleurebanque.com, Boursorama Banque ressort, au terme de leur nouvelle étude publiée ce jour, comme la banque la moins chère partout en France pour les profils « jeune inactif » , « jeune actif », « employé », « cadre », « cadre supérieur » et « l'adepte du 100% mobile ».Depuis sa création, la promesse de Boursorama reste la même : simplifier la vie de ses clients et leur rendre de la valeur. Ainsi, les clients de la première banque en ligne en France économisent en moyenne, et chaque année, plus de 200€ : soit plus de 2 000€ pour ceux qui sont clients de Boursorama depuis 12 ans.C'est d'autant plus vrai en 2019 pour les clients voyageurs qui, grâce à la carte Ultim et, plus récemment, à la carte Visa Premier pour les nouveaux détenteurs, voient leurs frais bancaires sur les paiements et retraits à l'étranger réduits à zéro.