Pour JD Sports, les Air Force Ones et les Gazelle font grimper les bénéfices

*

En bonne voie pour la croissance des bénéfices de l'exercice

*

Hausse de 12% des ventes organiques sur l'année

*

Actions en hausse de 7,5%

(Ajoute le cours de l'action au paragraphe 1, le commentaire de l'analyste au paragraphe 4, les commentaires du directeur général aux paragraphes 6 et 7) par Sarah Young

LONDRES, 21 septembre (Reuters) - Le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion JD.L a déclaré qu'il était en passe d'afficher un bénéfice annuel plus élevé, la demande de Nike Air Force One et d'Adidas Gazelle et Samba ayant fait grimper les ventes sous-jacentes du premier semestre, ce qui a fait grimper les actions de la société de 7,5 %.

Le groupe, qui est déjà le plus grand distributeur de vêtements de sport du Royaume-Uni et qui est de plus en plus présent en Amérique du Nord et en Europe, a déclaré que les ventes sous-jacentes du groupe ont augmenté de 12 % au cours de la période, grâce à une croissance de 27 % en Europe et de 15 % en Amérique du Nord.

JD a souligné ses relations étroites avec Nike, Adidas et d'autres marques comme New Balance, qui lui donnent parfois un accès unique et précoce à certains produits, ce qui l'aide à surpasser ses rivaux.

En Amérique du Nord, Foot Locker FL.N (link) et Dick's Sporting Goods DKS.N ont mis en garde contre l'impact d'une demande fragile des consommateurs et de marges plus faibles, mais les analystes de Peel Hunt ont déclaré que les résultats de JD montraient que "le consommateur américain est là pour le bon produit"

Régis Schultz, directeur général de JD Sports, a déclaré que l'entreprise était le plus grand partenaire mondial de Nike en matière de vente au détail et que ses relations avec les marques continueraient à stimuler la croissance dans un environnement post-pandémique plus décontracté, où les consommateurs veulent se faire plaisir malgré les perspectives économiques difficiles.

"Je pense que les clients cherchent vraiment à élargir leur garde-robe en termes de baskets", a-t-il déclaré aux journalistes jeudi.

"Je pense que c'est un luxe très abordable que de changer de baskets tous les jours

JD a déclaré avoir été moins touché par les deux dernières années d'inflation élevée, car ses clients, généralement plus jeunes, ont continué à dépenser, et ce sont leurs parents qui ont été frappés par les factures plus élevées.

Le groupe vise à dépenser jusqu'à 3 milliards de livres sterling pour ouvrir 1 750 magasins en cinq ans et devenir une "puissance" mondiale dans le domaine des vêtements de loisirs athlétiques. Cette année, il a annoncé qu'il achèterait le groupe français Courir et qu'il rachèterait des partenaires dans ses activités ibériques et polonaises

Pour la période de 12 mois se terminant fin janvier, JD a déclaré qu'elle était en bonne voie pour réaliser un bénéfice annuel avant impôts de 1,04 milliard de livres (1,28 milliard de dollars), soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année dernière. (1 $ = 0,8125 livre)