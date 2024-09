Pour J. Safra Sarasin la Fed pourrait décevoir le marché

La Fed est "presque certaine d'assouplir sa politique la semaine prochaine, mais il est "peu probable" qu'elle soutienne les prévisions de marché concernant une série importante et rapide de baisses de taux. Elle "réduira les taux de 25 points de base, tout en signalant son intention de poursuivre avec une série de baisses consécutives de même ampleur", prévoit J. Safra Sarasin.

(AOF) - "Les banques centrales pourraient décevoir les attentes du marché", affirme J. Safra Sarasin. Si la BCE a abaissé son taux de dépôt de 25 points de base comme prévu, la présidente " n'a donné aucune indication concernant la prochaine réunion en octobre". Pour le gérant la BCE "devrait accélérer ses baisses de taux, car l’économie est nettement plus fragile que ce qui était anticipé en début d’année". La communication de la banque "laisse entendre que ces baisses n’interviendront que lors des réunions où de nouvelles projections macroéconomiques seront présentées".

