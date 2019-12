Pour 2020, Allianz GI mise toujours sur les actifs risqués

(NEWSManagers.com) -

Allianz GI se prépare en 2020 à ce que les taux bas persistent. Les données macroéconomiques marquent une détérioration continue depuis plusieurs années. La croissance globale évolue son sous potentiel, lui-même en baisse en raison du vieillissement de la population et du déclin de la productivité. Entre 1991 et 2000, la croissance potentielle des pays de l' OCDE s' établissait à 2,9% contre 1,8% entre 2011 et 2019. Après 10 ans de croissance aux Etats-Unis et près de 7 ans dans la zone euro, les cycles économiques arrivent à maturité. " Le scénario d' une stabilisation de l' économie avant un rebond nous paraît extrêmement fragile " , estime Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires chez Allianz GI, lundi 25 novembre lors d' une présentation des perspectives de marché. Allianz GI s' inquiète notamment de voir les perspectives des services se détériorer significativement. " Un climat des affaires en déclin contamine peu à peu la confiance des consommateurs " , souligne Franck Dixmier.

Dans ce contexte de taux bas, le gérant estime que les actifs risqués sont toujours à favoriser " si on est capable d' être sélectif et de surfer sur les phases de risk-off / risk-on " . Sur le marché du crédit, Allianz GI s' attend à une remontée progressive des taux de défaut (qui restent à des niveaux faibles) compte tenu de la détérioration des facteurs macroéconomiques. En revanche, le marché du crédit reste soutenu par les politiques accommodantes des banques centrales. " Il y a toujours un gros appétit sur le marché du crédit qui a toutes les chances de se maintenir sur la classe d' actifs jusqu' au BB inclus, en raison du manque d' alternatives " , commente Vincent Marioni, directeur Europe de l' investissement crédit d' Allianz GI.

Sur les marchés actions européens, le moteur principal demeure la baisse des taux. Le ralentissement de la croissance économique et la révision à la baisse des résultats conduisent à la prudence. Parmi les secteurs à privilégier, Allianz GI se positionne notamment sur la transition énergétique. " Les utilities bénéficient des politiques énergétiques des Etats visant la neutralité carbone d' ici à 2050, et de la baisse des coûts des énergies renouvelables. Le secteur présente un rendement attractif " , affirme Catherine Garrigues, directrice de la gestion Actions Europe. Allianz GI revoit enfin son allocation à la hausse sur les banques, fortement pénalisées par la baisse des taux en 2019 mais qui ont surpris par la résilience de leurs résultats.