Poujoulat : ses bonnes performances annuelles 2022/2023

(AOF) - Le Groupe Poujoulat clôture son exercice comptable 2022/2023 sur une croissance de 33% de son chiffre d'affaires qui s'élève à 401 millions d'euros. Son Ebitda a progressé sur un an passant de 36,9 millions d'euros à 50,2 millions d'euros. Son résultat net a augmenté passant de 14,6 millions d'euros à 26,1 millions d'euros. Ce bon exercice valide la stratégie et le modèle économique tournés vers l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

L'exercice 2022/2023 a notamment été marqué par une croissance des volumes vendus sur tous les segments de marché et une part prix significative liée aux hausses des matières premières, de l'énergie et des transports.

Il a été marqué aussi par une année atypique pour le granulé de bois, sujet à de fortes tensions en terme de prix mais un retour à la normale en fin d'exercice.

Frédéric Coirier, Président Directeur Général de Poujoulat s'est exprimé sur les perspectives futures de son groupe : " notre objectif, pour l'exercice est une progression de 5 à 7% de notre chiffre d'affaires consolidé, soit environ 430 millions d'euros. Cette croissance sera essentiellement liée aux volumes car nous avons fait le choix de stabiliser autant que possible nos tarifs pour accompagner nos clients. Nous visons pour 2023/2024 une stabilité de nos résultats "

