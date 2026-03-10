POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Droits de vote jfévrier2026

|
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
au 28 février 2026
|Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre de droits de vote
|Droit exerçable
|Droit théorique
|31/01/2026
|7 836 000
|12 972 504
|12 983 594
|28/02/2026
|7 836 000
|12 931 151
|12 942 954
|(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
|(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
