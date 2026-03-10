 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Droits de vote jfévrier2026
information fournie par Actusnews 10/03/2026 à 08:00

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
au 28 février 2026
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote
Droit exerçable Droit théorique
31/01/2026 7 836 000 12 972 504 12 983 594
28/02/2026 7 836 000 12 931 151 12 942 954
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGhrlcdtam6XmGpvY5WamJVraWtqkmCWmpKdk5aclJ6daW6RmGlhaJjJZnJnnmds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96926-template_droits-de-vote_202602.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

POUJOULAT
7,880 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Les voitures électriques changent la donne pour les loueurs longue durée
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:33 

    Moins d'entretien, vie plus longue, les voitures électriques modifient le modèle économique des loueurs longue durée, a expliqué François-Xavier Castille, vice-PDG du groupe de leasing Arval, qui a annoncé mardi un résultat net 2025 en nette baisse malgré une flotte ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Lindt & Sprüngli abaisse son objectif de ventes pour 2026 face aux incertitudes géopolitiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:30 

    Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a abaissé son objectif de ventes pour 2026, invoquant "les incertitudes géopolitiques" lors de la publication mardi de ses résultats annuels. Le groupe connu pour ses pralines Lindor et ses lapins de Pâques dorés table

  • Rodolphe Saadé à Mumbai le 17 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    CMA Media relance son projet de rapprochement de La Tribune et BFM Business
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:28 

    Le groupe CMA Media veut réunir les rédactions numériques de son journal La Tribune et de sa chaîne télé BFM Business pour créer un pôle d'information économique commun, a-t-il annoncé lundi, quatre mois après le rejet par le personnel d'une première mouture du ... Lire la suite

  • La Caisse des dépôts, à Paris. ( AFP / LUIS ROBAYO )
    Logement social : CDC Habitat va changer de patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:26 

    La Caisse des dépôts (CDC) va proposer de nommer à la tête de sa filiale dédiée à l'habitat Clément Lecuivre, actuellement directeur général de CDC Habitat, en remplacement d'Anne-Sophie Grave, selon un communiqué publié lundi. Cette nomination est soumise à l'approbation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank