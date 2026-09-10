POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Droits de vote août 2026

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZqbk8mYaGaZypxuk8mZbWSWl2hnl5HFl2ibm5KbYpaUm3FknWZmaJmSamlhlWho

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100032-template_droits-de-vote_202608.pdf