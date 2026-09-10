 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Droits de vote août 2026
information fournie par Actusnews 10/09/2026 à 08:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
au 31 août 2026
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote
Droit exerçable Droit théorique
31/01/2026 7 836 000 12 972 504 12 983 594
28/02/2026 7 836 000 12 931 151 12 942 954
31/03/2026 7 836 000 12 939 072 12 951 554
30/04/2026 7 836 000 12 945 535 12 958 470
31/05/2026 7 836 000 12 946 201 12 958 762
30/06/2026 7 836 000 12 945 564 12 959 485
31/07/2026 7 836 000 12 945 663 12 959 684
31/08/2026 7 836 000 12 945 580 12 959 043
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yZqbk8mYaGaZypxuk8mZbWSWl2hnl5HFl2ibm5KbYpaUm3FknWZmaJmSamlhlWho
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100032-template_droits-de-vote_202608.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

POUJOULAT
5,800 EUR Euronext Paris -0,34%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers interviennent sur le site du Marché du Soleil, à Marseille, le 10 septembre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )
    Un incendie en cours au marché du Soleil de Marseille déjà condamné à la fermeture
    information fournie par AFP 10.09.2026 09:32 

    Les marins-pompiers de Marseille luttent depuis jeudi matin contre un incendie qui s'est déclaré sur le site du Marché du Soleil, temple de la contrefaçon situé en centre-ville fermé administrativement depuis février et récemment condamné par la justice à baisser ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Invest Securities initie la couverture du titre Exosens
    information fournie par Zonebourse 10.09.2026 09:29 

    Le courtier initie un conseil "achat" sur le titre, avec une cible de cours de 67 euros laissant entrevoir un potentiel de hausse de 19%. Invest Securities rappelle qu'Exosens, spécialiste des tubes intensificateurs de lumière utilisés dans les jumelles de vision ... Lire la suite

  • Le premier iPhone pliable d'Apple, l'iPhone Duo, à Cupertino en Californie le 9 septembre 2026, aux Etats-Unis ( AFP / Karl Mondon )
    Apple dévoile son premier iPhone pliable, et relève encore les prix
    information fournie par AFP 10.09.2026 09:28 

    Apple a dévoilé mercredi son premier téléphone pliable, l'iPhone Duo, pour ouvrir l'ère du nouveau patron John Ternus, tout en relevant de 100 dollars le prix de ses iPhone Pro, jusqu'ici épargnés par la pénurie de puces mémoire. "D'autres ont créé des pliables ... Lire la suite

  • Vue extérieure du siège de la BCE, à Francfort. (Crédits: BCE)
    BCE : une hausse des taux mais pas deux…
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2026 09:21 

    Par Gregor Kapferer, responsable de la dette des marchés développés, Vontobel Nous attendons à ce que la BCE relève ses taux directeurs de 25 points de base. Cette anticipation, largement partagée par le marché, intègre une probabilité proche de 99% à l'approche ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,46 -0,29%
HAFFNER ENERGY
0,66 -2,94%
CAC 40
8 175,51 +0,23%
2CRSI
29,34 +3,16%
BIOPHYTIS
0,0681 +0,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank