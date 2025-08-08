POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Droits de vote 07/2025

|
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
au 31 juillet 2025
|Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre de droits de vote
|Droit exerçable
|Droit théorique
|31/01/2025
|7 836 000
|13 001 401
|13 012 616
|28/02/2025
|7 836 000
|12 992 141
|13 002 688
|31/03/2025
|7 836 000
|12 974 921
|12 985 278
|30/04/2025
|7 836 000
|12 974 256
|12 985 278
|31/05/2025
|7 836 000
|12 955 460
|12 968 040
|30/06/2025
|7 836 000
|12 955 352
|12 968 040
|31/07/2025
|7 836 000
|12 954 952
|12 967 956
|31/08/2025
|30/09/2025
|31/10/2025
|30/11/2025
|31/12/2025
|(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
|(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
