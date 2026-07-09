POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Bilan semestriel 06/2026 du contrat de liquidité

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 921 actions POUJOULAT

57.931,22 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12 503 actions POUJOULAT

64.735,71 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 318 actions POUJOULAT

79.231,40 euros

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 15 778 119 978,73 € 383 Ventes 14 360 113 174,24 € 308

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 383 15 778 119 978,73 TOTAL 308 14 360 113 174,24 02/01/2026 3 150 1149 02/01/2026 5 403 3147,87 06/01/2026 2 100 775 05/01/2026 3 240 1852,8 07/01/2026 1 1 7,9 06/01/2026 1 36 284,4 08/01/2026 2 120 966 07/01/2026 8 319 2575,51 09/01/2026 3 105 846 12/01/2026 4 200 1611 12/01/2026 3 150 1182 13/01/2026 1 50 410 13/01/2026 3 150 1197 14/01/2026 5 250 1990 14/01/2026 1 60 474 16/01/2026 1 50 399 15/01/2026 7 305 2427,1 20/01/2026 5 201 1595,84 19/01/2026 3 150 1185 23/01/2026 2 41 325,44 20/01/2026 2 51 399,84 27/01/2026 12 600 4968 21/01/2026 2 58 461,36 28/01/2026 2 22 185,32 22/01/2026 2 41 322,36 29/01/2026 16 781 6793,22 26/01/2026 2 100 794 30/01/2026 5 250 2230 27/01/2026 1 4 32 02/02/2026 2 100 914 28/01/2026 7 350 2884 04/02/2026 2 22 189,28 29/01/2026 1 1 8,38 05/02/2026 1 6 51,6 30/01/2026 4 134 1172,71 06/02/2026 4 201 1728,62 02/02/2026 13 650 5696,02 09/02/2026 4 200 1744 03/02/2026 3 110 939,2 10/02/2026 4 155 1348,59 04/02/2026 1 50 427 11/02/2026 5 197 1697,9 05/02/2026 3 150 1272 12/02/2026 2 100 874 06/02/2026 4 151 1280,62 13/02/2026 5 201 1724,48 10/02/2026 1 50 431 16/02/2026 1 50 432 11/02/2026 4 151 1286,63 17/02/2026 3 60 515,16 12/02/2026 6 260 2223,81 18/02/2026 4 166 1435,52 13/02/2026 1 1 8,48 19/02/2026 4 200 1720 16/02/2026 5 237 2032,63 20/02/2026 3 420 3415,19 17/02/2026 1 1 8,58 23/02/2026 6 300 2442,99 18/02/2026 3 150 1284 25/02/2026 1 50 408 19/02/2026 1 50 422 27/02/2026 10 501 4096,48 20/02/2026 10 600 4789,98 03/03/2026 1 50 398 24/02/2026 7 350 2828 04/03/2026 1 1 7,96 25/02/2026 3 139 1118 06/03/2026 2 140 1100,4 26/02/2026 6 291 2331,29 09/03/2026 7 400 3117,2 27/02/2026 6 251 1994,07 16/03/2026 4 230 1825,21 02/03/2026 10 500 4090 18/03/2026 1 1 7,9 03/03/2026 8 384 3000,08 19/03/2026 5 241 1913,44 04/03/2026 6 251 1967,97 20/03/2026 4 151 1197,88 05/03/2026 1 50 392 23/03/2026 1 70 560 06/03/2026 5 270 2086,21 24/03/2026 5 290 2297,61 09/03/2026 3 146 1107,37 26/03/2026 1 1 7,94 16/03/2026 7 301 2346,6 27/03/2026 9 405 3164,1 17/03/2026 4 151 1189,38 30/03/2026 5 266 2088,05 18/03/2026 2 100 777 31/03/2026 3 151 1183,89 19/03/2026 1 1 7,84 01/04/2026 5 330 2565,82 20/03/2026 3 101 795,88 02/04/2026 1 1 7,74 23/03/2026 1 40 316 07/04/2026 6 350 2730 25/03/2026 5 210 1649,99 09/04/2026 1 1 7,9 26/03/2026 6 201 1563,94 10/04/2026 6 280 2188,59 27/03/2026 3 150 1155 13/04/2026 4 260 2054 30/03/2026 1 20 155,6 16/04/2026 2 110 871,4 31/03/2026 5 200 1559,2 17/04/2026 1 4 31,36 01/04/2026 5 212 1628,33 20/04/2026 1 24 188,64 02/04/2026 6 201 1539,74 22/04/2026 2 100 786 07/04/2026 4 125 952,9 23/04/2026 2 51 400,84 08/04/2026 3 130 1031,39 24/04/2026 1 1 7,86 09/04/2026 8 290 2264,61 27/04/2026 3 150 1194 10/04/2026 1 40 307,2 28/04/2026 1 60 478,8 13/04/2026 6 281 2169,32 29/04/2026 4 181 1458,79 14/04/2026 5 165 1300,7 04/05/2026 3 162 1277,87 15/04/2026 5 163 1287,99 05/05/2026 3 106 841,88 16/04/2026 3 120 943,2 06/05/2026 3 150 1203 17/04/2026 1 40 307,2 08/05/2026 4 181 1451,55 20/04/2026 2 77 592,16 11/05/2026 5 210 1670,19 21/04/2026 2 80 620 12/05/2026 2 140 1122,8 24/04/2026 4 160 1233,6 13/05/2026 7 339 2689,52 28/04/2026 2 80 633,6 18/05/2026 2 64 468,2 29/04/2026 4 121 960,78 19/05/2026 2 120 861,6 30/04/2026 3 71 560,46 20/05/2026 1 5 35,7 07/05/2026 3 120 960 21/05/2026 4 152 1065,69 08/05/2026 4 82 646,16 22/05/2026 1 15 105,3 12/05/2026 4 160 1258,21 25/05/2026 1 50 349 18/05/2026 6 270 1947,59 28/05/2026 4 200 1397 20/05/2026 2 100 708 02/06/2026 1 40 276,8 21/05/2026 6 240 1656 05/06/2026 9 347 2290,13 22/05/2026 1 40 277,6 08/06/2026 1 1 6,78 25/05/2026 1 4 27,6 09/06/2026 6 199 1356,8 26/05/2026 5 200 1368 11/06/2026 3 95 649,1 27/05/2026 3 83 575,84 12/06/2026 7 331 2301,81 28/05/2026 1 50 348 15/06/2026 2 95 645,9 29/05/2026 5 171 1185,17 16/06/2026 1 1 6,8 01/06/2026 1 40 276 18/06/2026 3 152 976,55 03/06/2026 5 200 1356 19/06/2026 3 121 769,5 04/06/2026 5 169 1111,12 23/06/2026 3 150 894 05/06/2026 7 280 1800,79 24/06/2026 2 120 715,2 08/06/2026 1 40 268 25/06/2026 2 2 12,04 09/06/2026 2 80 531,2 26/06/2026 2 100 566 10/06/2026 3 111 750,72 30/06/2026 1 40 220 12/06/2026 5 161 1101,22 15/06/2026 2 80 537,6 16/06/2026 7 320 2114,4 17/06/2026 9 381 2517,19 18/06/2026 1 40 252,8 19/06/2026 1 1 6,3 22/06/2026 10 365 2221,9 24/06/2026 3 85 499,9 25/06/2026 6 241 1418 26/06/2026 8 360 2007,22 29/06/2026 4 200 1100