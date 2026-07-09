POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Bilan semestriel 06/2026 du contrat de liquidité

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 921 actions POUJOULAT
- 57.931,22 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 503 actions POUJOULAT
- 64.735,71 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 318 actions POUJOULAT
- 79.231,40 euros
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|15 778
|119 978,73 €
|383
|Ventes
|14 360
|113 174,24 €
|308
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|383
|15 778
|119 978,73
|TOTAL
|308
|14 360
|113 174,24
|02/01/2026
|3
|150
|1149
|02/01/2026
|5
|403
|3147,87
|06/01/2026
|2
|100
|775
|05/01/2026
|3
|240
|1852,8
|07/01/2026
|1
|1
|7,9
|06/01/2026
|1
|36
|284,4
|08/01/2026
|2
|120
|966
|07/01/2026
|8
|319
|2575,51
|09/01/2026
|3
|105
|846
|12/01/2026
|4
|200
|1611
|12/01/2026
|3
|150
|1182
|13/01/2026
|1
|50
|410
|13/01/2026
|3
|150
|1197
|14/01/2026
|5
|250
|1990
|14/01/2026
|1
|60
|474
|16/01/2026
|1
|50
|399
|15/01/2026
|7
|305
|2427,1
|20/01/2026
|5
|201
|1595,84
|19/01/2026
|3
|150
|1185
|23/01/2026
|2
|41
|325,44
|20/01/2026
|2
|51
|399,84
|27/01/2026
|12
|600
|4968
|21/01/2026
|2
|58
|461,36
|28/01/2026
|2
|22
|185,32
|22/01/2026
|2
|41
|322,36
|29/01/2026
|16
|781
|6793,22
|26/01/2026
|2
|100
|794
|30/01/2026
|5
|250
|2230
|27/01/2026
|1
|4
|32
|02/02/2026
|2
|100
|914
|28/01/2026
|7
|350
|2884
|04/02/2026
|2
|22
|189,28
|29/01/2026
|1
|1
|8,38
|05/02/2026
|1
|6
|51,6
|30/01/2026
|4
|134
|1172,71
|06/02/2026
|4
|201
|1728,62
|02/02/2026
|13
|650
|5696,02
|09/02/2026
|4
|200
|1744
|03/02/2026
|3
|110
|939,2
|10/02/2026
|4
|155
|1348,59
|04/02/2026
|1
|50
|427
|11/02/2026
|5
|197
|1697,9
|05/02/2026
|3
|150
|1272
|12/02/2026
|2
|100
|874
|06/02/2026
|4
|151
|1280,62
|13/02/2026
|5
|201
|1724,48
|10/02/2026
|1
|50
|431
|16/02/2026
|1
|50
|432
|11/02/2026
|4
|151
|1286,63
|17/02/2026
|3
|60
|515,16
|12/02/2026
|6
|260
|2223,81
|18/02/2026
|4
|166
|1435,52
|13/02/2026
|1
|1
|8,48
|19/02/2026
|4
|200
|1720
|16/02/2026
|5
|237
|2032,63
|20/02/2026
|3
|420
|3415,19
|17/02/2026
|1
|1
|8,58
|23/02/2026
|6
|300
|2442,99
|18/02/2026
|3
|150
|1284
|25/02/2026
|1
|50
|408
|19/02/2026
|1
|50
|422
|27/02/2026
|10
|501
|4096,48
|20/02/2026
|10
|600
|4789,98
|03/03/2026
|1
|50
|398
|24/02/2026
|7
|350
|2828
|04/03/2026
|1
|1
|7,96
|25/02/2026
|3
|139
|1118
|06/03/2026
|2
|140
|1100,4
|26/02/2026
|6
|291
|2331,29
|09/03/2026
|7
|400
|3117,2
|27/02/2026
|6
|251
|1994,07
|16/03/2026
|4
|230
|1825,21
|02/03/2026
|10
|500
|4090
|18/03/2026
|1
|1
|7,9
|03/03/2026
|8
|384
|3000,08
|19/03/2026
|5
|241
|1913,44
|04/03/2026
|6
|251
|1967,97
|20/03/2026
|4
|151
|1197,88
|05/03/2026
|1
|50
|392
|23/03/2026
|1
|70
|560
|06/03/2026
|5
|270
|2086,21
|24/03/2026
|5
|290
|2297,61
|09/03/2026
|3
|146
|1107,37
|26/03/2026
|1
|1
|7,94
|16/03/2026
|7
|301
|2346,6
|27/03/2026
|9
|405
|3164,1
|17/03/2026
|4
|151
|1189,38
|30/03/2026
|5
|266
|2088,05
|18/03/2026
|2
|100
|777
|31/03/2026
|3
|151
|1183,89
|19/03/2026
|1
|1
|7,84
|01/04/2026
|5
|330
|2565,82
|20/03/2026
|3
|101
|795,88
|02/04/2026
|1
|1
|7,74
|23/03/2026
|1
|40
|316
|07/04/2026
|6
|350
|2730
|25/03/2026
|5
|210
|1649,99
|09/04/2026
|1
|1
|7,9
|26/03/2026
|6
|201
|1563,94
|10/04/2026
|6
|280
|2188,59
|27/03/2026
|3
|150
|1155
|13/04/2026
|4
|260
|2054
|30/03/2026
|1
|20
|155,6
|16/04/2026
|2
|110
|871,4
|31/03/2026
|5
|200
|1559,2
|17/04/2026
|1
|4
|31,36
|01/04/2026
|5
|212
|1628,33
|20/04/2026
|1
|24
|188,64
|02/04/2026
|6
|201
|1539,74
|22/04/2026
|2
|100
|786
|07/04/2026
|4
|125
|952,9
|23/04/2026
|2
|51
|400,84
|08/04/2026
|3
|130
|1031,39
|24/04/2026
|1
|1
|7,86
|09/04/2026
|8
|290
|2264,61
|27/04/2026
|3
|150
|1194
|10/04/2026
|1
|40
|307,2
|28/04/2026
|1
|60
|478,8
|13/04/2026
|6
|281
|2169,32
|29/04/2026
|4
|181
|1458,79
|14/04/2026
|5
|165
|1300,7
|04/05/2026
|3
|162
|1277,87
|15/04/2026
|5
|163
|1287,99
|05/05/2026
|3
|106
|841,88
|16/04/2026
|3
|120
|943,2
|06/05/2026
|3
|150
|1203
|17/04/2026
|1
|40
|307,2
|08/05/2026
|4
|181
|1451,55
|20/04/2026
|2
|77
|592,16
|11/05/2026
|5
|210
|1670,19
|21/04/2026
|2
|80
|620
|12/05/2026
|2
|140
|1122,8
|24/04/2026
|4
|160
|1233,6
|13/05/2026
|7
|339
|2689,52
|28/04/2026
|2
|80
|633,6
|18/05/2026
|2
|64
|468,2
|29/04/2026
|4
|121
|960,78
|19/05/2026
|2
|120
|861,6
|30/04/2026
|3
|71
|560,46
|20/05/2026
|1
|5
|35,7
|07/05/2026
|3
|120
|960
|21/05/2026
|4
|152
|1065,69
|08/05/2026
|4
|82
|646,16
|22/05/2026
|1
|15
|105,3
|12/05/2026
|4
|160
|1258,21
|25/05/2026
|1
|50
|349
|18/05/2026
|6
|270
|1947,59
|28/05/2026
|4
|200
|1397
|20/05/2026
|2
|100
|708
|02/06/2026
|1
|40
|276,8
|21/05/2026
|6
|240
|1656
|05/06/2026
|9
|347
|2290,13
|22/05/2026
|1
|40
|277,6
|08/06/2026
|1
|1
|6,78
|25/05/2026
|1
|4
|27,6
|09/06/2026
|6
|199
|1356,8
|26/05/2026
|5
|200
|1368
|11/06/2026
|3
|95
|649,1
|27/05/2026
|3
|83
|575,84
|12/06/2026
|7
|331
|2301,81
|28/05/2026
|1
|50
|348
|15/06/2026
|2
|95
|645,9
|29/05/2026
|5
|171
|1185,17
|16/06/2026
|1
|1
|6,8
|01/06/2026
|1
|40
|276
|18/06/2026
|3
|152
|976,55
|03/06/2026
|5
|200
|1356
|19/06/2026
|3
|121
|769,5
|04/06/2026
|5
|169
|1111,12
|23/06/2026
|3
|150
|894
|05/06/2026
|7
|280
|1800,79
|24/06/2026
|2
|120
|715,2
|08/06/2026
|1
|40
|268
|25/06/2026
|2
|2
|12,04
|09/06/2026
|2
|80
|531,2
|26/06/2026
|2
|100
|566
|10/06/2026
|3
|111
|750,72
|30/06/2026
|1
|40
|220
|12/06/2026
|5
|161
|1101,22
|15/06/2026
|2
|80
|537,6
|16/06/2026
|7
|320
|2114,4
|17/06/2026
|9
|381
|2517,19
|18/06/2026
|1
|40
|252,8
|19/06/2026
|1
|1
|6,3
|22/06/2026
|10
|365
|2221,9
|24/06/2026
|3
|85
|499,9
|25/06/2026
|6
|241
|1418
|26/06/2026
|8
|360
|2007,22
|29/06/2026
|4
|200
|1100
- SECURITY MASTER Key : yG2caZxsZ2yYlm9qk8qanGpnZm2Sl5GYZpTGnGKek5aZanGUl5qUbpyYZnJqlm5u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99198-bilan_semestriel_poujoulat_semestre_1_2026.pdf
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