POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement Abus de Marché 12/01/2026
information fournie par Actusnews 21/01/2026 à 17:45

POUJOULAT SA :
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement Abus de Marché
12/01/2026
Présentation agrégée par jour et par marché 2026
Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
POUJOULAT 969500IC07Z1WYEN3325 08/01/2026 FR0000066441 1 862 8,1588 Euronext Growth Paris
POUJOULAT 969500IC07Z1WYEN3325 09/01/2026 FR0000066441 1 674 8,18 Euronext Growth Paris
POUJOULAT 969500IC07Z1WYEN3325 12/01/2026 FR0000066441 14 950 7,92 Euronext Growth Paris
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lnBrkploZ2nInm6eYciWmGiYbGpqlJaWbZSWyGScl5iZmJuRlmqSl5fKZnJnlW5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Descriptif du programme de rachat

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96095-poujoulat-declaration-amf-12-01-2026.pdf

