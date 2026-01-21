POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement Abus de Marché 12/01/2026

|
POUJOULAT SA :
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement Abus de Marché
12/01/2026
|Présentation agrégée par jour et par marché
|2026
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|POUJOULAT
|969500IC07Z1WYEN3325
|08/01/2026
|FR0000066441
|1 862
|8,1588
|Euronext Growth Paris
|POUJOULAT
|969500IC07Z1WYEN3325
|09/01/2026
|FR0000066441
|1 674
|8,18
|Euronext Growth Paris
|POUJOULAT
|969500IC07Z1WYEN3325
|12/01/2026
|FR0000066441
|14 950
|7,92
|Euronext Growth Paris
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Descriptif du programme de rachat
https://www.actusnews.com/news/96095-poujoulat-declaration-amf-12-01-2026.pdf
