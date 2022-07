POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat - Résultats exercice 2021/2022

Résultats de l'exercice 2021/2022 : une rentabilité conforme aux ambitions du groupe

Paris, le 21 juillet 2022 à 18h30

Le Groupe Poujoulat clôture son exercice comptable sur une croissance de 23%. La rentabilité progresse et atteint près de 5% conformément aux objectifs. Le groupe retrouve, ainsi, ses niveaux historiques après plusieurs années de moindre rentabilité.

Résultats consolidés du groupe – ANC 2020-01 – (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022

12 mois Du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021

12 mois Chiffre d'affaires 302 243 245 208 EBITDA 36 950 24 595 Résultat net 14 697 6 931 CAF 26 370 18 680 Ratio dettes long terme / fonds propres 48,1% 57,3%

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, le Groupe Poujoulat a réalisé de bonnes performances.

L'exercice 2021/2022 a notamment été marqué par :

Une forte hausse des matières premières répercutées pour partie et progressivement aux clients ;

Une croissance significative des volumes vendus ;

Une bonne maîtrise des charges de structure ;

Une activité soutenue sur les marchés de la rénovation énergétique dans un contexte de forte inflation des prix des énergies conventionnelles ;

L'acquisition de la société Bois Bûche Centre Atlantique en juillet 2021 ;

La mise en service, en février 2022, de l'usine Lorraine Pellets (dans laquelle Euro Energies, filiale de Poujoulat SA est coactionnaire) d'une capacité de 75 000 tonnes de granulés ;

Augmentation de capital de 20 millions d'€ dans la filiale Euro Energies souscrite par Poujoulat SA, Océan Participations et Volney Développement

La baisse du ratio dettes long terme/fonds propres de 9 points malgré un niveau d'investissements soutenu ;

La création de plus de 100 nouveaux emplois.

Perspectives 2022/2023

La période qui s'ouvre est marquée par un ralentissement économique, des tensions toujours importantes sur les approvisionnements et une forte inflation du prix des matières et des intrants. Outre les aciers, de fortes hausses ont récemment impacté les autres matières, les composants, les emballages et l'énergie en général. En conséquence, le Groupe a dû procéder à des adaptations tarifaires nécessaires pour assurer ses approvisionnements et préserver ses marges. A ce stade, la guerre en Ukraine a un impact limité sur les marchés du Groupe mais elle génère des tensions supplémentaires sur les approvisionnements et leurs coûts. Par ailleurs, la montée des taux d'intérêts fragilise également la reprise constatée depuis 2021 dans la construction neuve. Partout en Europe, les dépôts de permis de construire connaissent une décrue alors même que le besoin en logements neufs reste important.

Malgré ces tensions, le Groupe Poujoulat bénéficie d'une bonne visibilité sur ses principaux marchés, notamment dans la rénovation, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables (bois énergie notamment). La réglementation et les dispositifs de soutien stimulent l'investissement chez les particuliers et les entreprises, en recherche de solutions de diversification énergétique. Le Groupe Poujoulat dispose d'atouts et d'un fort potentiel de croissance pour accompagner ses marchés.

Pour répondre à cette croissance, le Groupe Poujoulat a lancé un plan d'investissement significatif sur 3 ans qui concernera tous ses métiers. Les objectifs recherchés sont l'augmentation des capacités industrielles et logistiques, l'amélioration de la productivité, l'accélération de la transformation digitale de nos activités, mais également le verdissement de notre mix énergétique. Un effort important sera également consacré à la formation et à l'apprentissage pour renforcer les compétences et la sécurité de nos équipes et répondre aux enjeux de transformation des entreprises du Groupe.

Enfin, Le Groupe POUJOULAT poursuivra ses efforts en matière de RSE, en accord avec sa stratégie de long terme.

A fin juin 2022 (1 er trimestre de l'exercice 2022/23), la croissance du Groupe Poujoulat est supérieure à 30%.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du groupe déclare : « notre objectif, pour l'exercice 2022/2023 est une progression de notre chiffre d'affaires consolidé d'environ 25%, il devrait approcher les 380 M€. La branche conduits de cheminées et cheminées industrielles devrait croître de 20% et la branche bois énergie de 50%. En termes de résultats, nous visons un niveau de rentabilité proche de celui de l'exercice passé, soit un EBITDA d'environ 10% et un résultat net proche de 5%. »

