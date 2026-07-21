POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Chiffre d'Affaires consolidé 1T 2026/2027

Paris, le 21 juillet 2026 – 8h00

Groupe Poujoulat : Activités du 1 er trimestre 2026/2027

Le chiffre d'affaires consolidé du 1 er trimestre s'établit à 70,5 millions d'euros, soit une croissance de 7,6% par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires de la branche Conduits de cheminée et cheminées industrielles est stable, grâce à la bonne dynamique internationale et à la reprise du segment industriel.

L'activité de la branche Bois énergie est dynamique et permet de conforter la place des marques du Groupe dans le marché des biocombustibles.

Le Groupe vise une meilleure année portée par le Bois énergie et une reprise progressive de l'activité Conduits de cheminée et cheminées industrielles.

Le Groupe Poujoulat publie ce jour son chiffre d'affaires pour le 1 er trimestre de l'exercice 2026/2027.

Chiffre d'affaires consolidé du Groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)

Du 1 er avril au 30 juin 2026

(3 mois) Du 1 er avril au 30 juin 2025

(3 mois) Variation

2026/2025 Chiffre d'affaires Groupe 70,5 65,5 +7,6% Dont conduits de cheminée et cheminées industrielles 41,1 40,9 +0,5% Dont bois énergie 29,4 24,6 +19,3%

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Le 1 er trimestre de l' exercice 2026-2027 est porté par une bonne dynamique de la branche Bois énergie. Toutefois, la visibilité sur l'activité Conduits de cheminée et cheminées industrielles reste incertaine. Tout en restant vigilant sur l'évolution géopolitique qui impacte les coûts de production, notre objectif est de réaliser un chiffre d'affaires annuel en croissance sensible et des résultats positifs. »

Faits marquants du 1 er trimestre

Le Groupe Poujoulat connaît un premier trimestre encourageant, retrouvant un niveau proche de 2022. Toutefois, l'évolution entre les activités diffère.

En effet, le marché des Conduits de cheminée est en retrait en raison d'une activité immobilière qui peine à repartir et d'un ralentissement dans la rénovation. Toutefois, à l'export, certains marchés bénéficient d'une bonne dynamique ce qui laisse présager d'une reprise progressive. Les Cheminées industrielles connaissent une activité plus soutenue, avec des prises de commandes bien orientées pour les mois à venir.

La branche Bois énergie est en croissance, avec des gains réels de parts de marché. Sur les trois premiers mois de l'exercice, les prises de commandes ont connu une très bonne dynamique (+50% sur l'exercice précédent). Par ailleurs, les usines (Bois Factory) ont nettement augmenté leur niveau de production, confirmant la capacité du Groupe à répondre à la demande croissante des clients.

Perspectives

L'activité du Groupe devrait poursuivre sa croissance sur les prochains mois malgré la faible visibilité.

Les perspectives sont positives côté Bois énergie. La reprise progressive de l'activité Conduits de cheminée et cheminées industrielles devrait se confirmer.

Dans ces conditions, le Groupe Poujoulat prévoit un chiffre d'affaires 2026/2027 compris entre 375 et 380 millions d'euros.

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Présent dans 9 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 351 millions d'euros au cours de l'exercice 2025/2026 et emploie 1 750 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC

Prochain communiqué le 10/08/2026 : publication des droits de vote au 31/07/2026