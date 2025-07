POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Chiffre d'Affaires consolidé 1T 2025/2026

Groupe Poujoulat : Activité du 1 er trimestre 2025/2026

Paris, le 21 juillet 2025 – 8h00

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre (avril à juin) du Groupe Poujoulat s'établit à 65,5 millions d'euros, soit une légère baisse de 2,8 % par rapport à la même période de l'exercice 2024/2025.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)

Du 1 er avril au 30 juin 2025

(3 mois) Du 1 er avril au 30 juin 2024

(3 mois) Variation

2025/2024 Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 40,9 43,1 - 5,0 % Bois Energie 24,6 24,3 + 1,1 % TOTAL 65,5 67,4 - 2,8 %

Comme anticipé, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2025/2026 est en léger recul en raison d'un nombre de jours ouvrés réduits, notamment en mai. A jours ouvrés constants, le chiffre d'affaires aurait été stable par rapport à l'année dernière.

Concernant la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles », le marché reste encore atone. Ainsi, le chiffre d'affaires s'établit à 40,9 millions d'euros, en retrait de 5%.

Le chiffre d'affaires de la branche « bois énergie » enregistre une légère progression dans un contexte de volumes stables. Ainsi, le chiffre d'affaires s'établit à 24,6 millions d'euros, soit une hausse de 1,1%.

Le Groupe Poujoulat prévoit une progression de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre (juillet – septembre 2025). Les activités « conduits de cheminée et cheminées industrielles » devraient retrouver de la croissance tandis que la branche « bois énergie » devrait poursuivre sa dynamique en bénéficiant de meilleurs prix. Ainsi, le chiffre d'affaires du premier semestre serait équivalent à celui de l'année dernière.

En conclusion, le Groupe Poujoulat réaffirme son objectif de croissance de 5 à 7 % pour l'exercice 2025/2026, soit un chiffre d'affaires supérieur à 370 millions d'euros.

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Présent dans 9 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/2025 et emploie 1 700 salariés.

Prochain communiqué le 08/08/2025 : publication des droits de vote au 31/07/2025