POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat - CA consolidé 3T 2024/2025

Groupe Poujoulat : Activité du 3 ème trimestre 2024/2025

Paris, le 22 janvier 2025 – 8h00

Le chiffre d'affaires du Groupe Poujoulat à la fin du 3 ème trimestre (avril à décembre 2024) s'établit à 258,5 millions d'euros, soit une baisse d'environ 5% par rapport à la même période de l'exercice 2023/2024. Ainsi, trimestre après trimestre, le Groupe Poujoulat voit son activité se redresser.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)

Du 1 er avril au

31 décembre 2024

(9 mois) Du 1 er avril au

31 décembre 2023

(9 mois) Variation

2024/2023 Conduits de cheminée et cheminées industrielles 150,4 149,9 0,3% Bois énergie 108,1 122,4 -11,6% TOTAL 258,5 272,3 -5,1%

Le chiffre d'affaires par trimestre connaît une dynamique de remontée progressive. En effet, après des trimestres en forte croissance sur l'exercice 2022/2023, d'une moyenne de +30%, la dynamique du chiffre d'affaires sur l'exercice 2023/2024 avait connu une baisse très forte au 3 ème trimestre à -26,6% suivi au 4 ème trimestre d'une baisse de -21,7%. L'exercice 2024/2025 amorce une reprise. La baisse d'activité était de -11% au 1 er trimestre et -6,7% au 2 ème trimestre. Le 3 ème trimestre repasse en positif avec une croissance de +1,1%.

Faits marquants du 3 ème trimestre 2024/2025

La branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » bénéficie d'une reprise des ventes des appareils à granulés et des chaudières gaz, signaux d'une relance du marché de la rénovation. Toutefois, le marché de la construction reste toujours difficile. Les ventes de cheminées industrielles sont en croissance, portées par la décarbonation de l'industrie et le développement des réseaux de chaleur.

Ainsi, le chiffre d'affaires de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » intégrant la société CONVESA, acquise en avril 2024, s'établit à 150,4 millions d'euros, en légère croissance par rapport à l'exercice précédent.

Concernant la branche « Bois énergie » , les volumes vendus restent toujours en croissance de l'ordre de 10%. La baisse du prix du granulé, par rapport à l'an dernier, reste significative même si elle a tendance à diminuer sur le 3 ème trimestre.

Ainsi, le chiffre d'affaires de la branche « bois énergie » s'établit à 108,1 millions d'euros, soit une baisse de - 11,6% par rapport au 3 ème trimestre 2023/2024.

Perspectives

Le Groupe prévoit un 4 ème trimestre nettement supérieur à celui de l'exercice précédent. Même si le marché n'offre pas une grande visibilité, la branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » devrait continuer à croître légèrement, dans la continuité du 3 ème trimestre. Côté branche « Bois énergie » , avec la fraicheur des températures, le chiffre d'affaires devrait nettement progresser sur le 4 ème trimestre.

Après plusieurs années atypiques, cet exercice est marqué par le retour d'une saisonnalité classique avec un chiffre d'affaires réalisé à hauteur de 43% au premier semestre et de 57% au second semestre. Dans ces conditions, le Groupe confirme un atterrissage du chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2024/2025 aux alentours de 360 millions d'euros.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « trimestre après trimestre, le Groupe Poujoulat reprend le chemin de la croissance. Toutefois, nous restons très vigilants au contexte économique, politique et géopolitique qui réduit fortement la visibilité. Dans cet environnement incertain, le Groupe met tout en œuvre pour renforcer sa résilience, gagner des parts de marché et optimiser ses performances. Dès que l'horizon se dégagera, nous profiterons à plein de nos investissements ciblés et rentables, des innovations et de la diversification de nos activités. »

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 352 millions d'euros au cours de l'exercice 2023/2024 et emploie 1 750 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC – o.dujarric@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 10/02/2025 : publication des droits de vote au 31/01/2025