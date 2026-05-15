POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat - CA consolidé 2025/2026

Paris, le 15 mai 2026 – 8h00

Groupe Poujoulat : chiffre d'affaires de l'exercice 2025/2026

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 351 millions d'euros, soit une croissance de 0,5% par rapport à l'exercice précédent dans un marché en baisse sensible.

Un chiffre d'affaires du 4 e trimestre plus faible qu'espéré en raison d'un marché atone, de températures douces et de retard dans l'exécution de certains projets.

Un engagement fort de maîtrise des coûts et d'amélioration des marges.

Le Groupe Poujoulat publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé à la fin du 4 e trimestre 2025/2026.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)

Du 1 er avril 2025 au

31 mars 2026 Du 1 er avril 2024 au

31 mars 2025 Variation Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 187,2 200,2 - 6,5 % Bois énergie 163,5 148,7 + 10,0 % TOTAL 350,7 348,9 + 0,5 %

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Le dernier trimestre de l'exercice 2025/2026 a été moins bon qu'escompté. L'instabilité géopolitique, l'absence de visibilité et des températures douces ont impacté directement l'activité. Dans ce contexte incertain, nous poursuivons nos efforts d'optimisation des coûts afin de conforter nos marges et améliorer nos résultats futurs. Le Groupe Poujoulat peut compter sur la richesse de ses activités et ses diversifications pour réaliser des performances supérieures à celles de ses marchés. »

Faits marquants du 4 e trimestre 2025/2026

Alors que le 3 e trimestre était bien orienté, le 4 e trimestre de l'exercice 2025/2026 du Groupe Poujoulat atterrit sur un chiffre d'affaires d'environ 87 millions d'euros, nettement en deçà des prévisions.

Le chiffre d'affaires de la branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » représente 60% de la baisse du chiffre d'affaires sur le 4 e trimestre. Le contexte international impacte directement le trafic en magasins. A l'attentisme des consommateurs, se conjugue également une absence de lisibilité des dispositifs d'accompagnement (MaPrimeRénov' notamment) qui perturbe la consommation dans le secteur de la rénovation.

Concernant la branche « Bois énergie » , alors que l'activité était très forte en janvier, la nette montée des températures à mi-février a brutalement ralenti les ventes, ne permettant pas de réaliser les projections espérées. La branche réalise un chiffre d'affaires inférieur de 4 millions d'euros par rapport aux prévisions trimestrielles mais reste largement en croissance sur l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires inférieur à la cible aura bien entendu un impact sur les résultats annuels attendus en net repli .

Des perspectives encourageantes

Le chiffre d'affaires du mois d'avril de l'exercice 2026/2027 est en croissance sensible.

La branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » reste en retrait à ce stade. Toutefois, avec la reprise progressive des constructions neuves et la relance de la rénovation énergétique pour répondre à la hausse des prix des énergies fossiles, l'activité devrait repartir progressivement.

La branche « Bois énergie » connaît une forte croissance de ses facturations et de ses commandes . L'engouement pour le bois énergie devrait se poursuivre sur les mois à venir . Il s'agit d'une des seules énergies décarbonées dans laquelle l'Europe est pleinement souveraine . Le bois énergie est par ailleurs parfaitement complémentaire de l'électrification des usages.

Pour l'exercice 2026/2027, la branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » devrait connaître une légère croissance. Quant à la branche « Bois énergie », la cible de croissance est d'environ 15% grâce au développement des volumes et à la bonne tenue des prix de vente.

La croissance attendue bénéficiera pleinement aux résultats et les investissements seront plus mesurés. Ces derniers seront prioritairement orientés vers l'efficience et la transformation digitale de la branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » et la croissance des capacités de production de la branche « Bois énergie ».

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Présent dans 9 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 351 millions d'euros au cours de l'exercice 2025/2026 et emploie 1 750 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC – o.dujarric@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 10/06/2026 : publication des droits de vote au 31/05/2026