POUJOULAT SA : CP Résultats 2022-2023 Groupe Poujoulat

Résultats de l'exercice 2022/2023 du Groupe POUJOULAT : Une bonne performance qui confirme la robustesse du modèle économique

Paris, le 29 juin 2023 à 8h30

Le Groupe Poujoulat clôture son exercice comptable sur une croissance de 33%. La rentabilité progresse pour atteindre 6,5 % conformément aux objectifs. Ce bon exercice valide la stratégie et le modèle économique tournés vers l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Résultats consolidés du groupe – ANC 2020-01 – (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2022 au

31 mars 2023

12 mois Du 1 er avril 2021 au

31 mars 2022

12 mois Chiffre d'affaires 401 998 302 243 EBITDA 50 232 36 950 Résultat net 26 158 14 697 CAF 36 163 26 370 Ratio dettes long terme / fonds propres 45,3% 48,1%

L'exercice 2022/2023 a notamment été marqué par :

Une croissance des volumes vendus sur tous les segments de marché et une part prix significative liée aux hausses des matières premières, de l'énergie et des transports ;

Une année atypique pour le granulé de bois sujet à de fortes tensions en terme de prix mais un retour à la normale en fin d'exercice ;

L'acquisition de deux nouvelles sociétés (SOCCEM et La Bûche Forestière) basées dans la Sarthe ;

Une activité très dynamique à l'international notamment en Allemagne, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni ;

Une reprise des projets dans le secteur de la cheminée industrielle tirée par la décarbonation et la réindustrialisation ;

La mise en service d'une première centrale solaire en autoconsommation qui concourt à la maîtrise de la forte inflation des prix de l'électricité.

D'un point de vue financier, les 2 branches d'activité du Groupe ont vu leurs résultats croître sensiblement, tout particulièrement la branche bois énergie qui confirme année après année la progression de sa rentabilité.

Les niveaux de marge ont été bien maîtrisés, de même que les charges fixes.

En 2022, Le Groupe Poujoulat a fait le choix de renforcer nettement ses niveaux de stock pour pallier aux tensions d'approvisionnement et assurer un bon de service à ses clients. Cette stratégie s'est avérée payante et a permis de prendre des parts de marché. Elle se traduit ponctuellement par une augmentation significative des valeurs de stock qui reviendront progressivement à la normale au cours de l'exercice 2023/2024.

Parallèlement, le Groupe Poujoulat a poursuivi ses investissements afin de renforcer sa compétitivité, développer ses capacités de production, et réaliser des acquisitions. Sa structure financière s'est encore renforcée, les dettes à long terme représentant environ 45% des fonds propres.

Perspectives 2023/2024 :

Le Groupe Poujoulat bénéficie d'un positionnement stratégique unique qui lui permet de poursuivre sa croissance dans un environnement économique qui s'annonce moins porteur. Il semble en effet acquis, que le marché de la construction neuve devrait fortement ralentir dans les mois à venir.

Ce pan de marché représente néanmoins une part réduite de l'activité et par ailleurs les marges de progrès sont réelles grâce à une offre de produits adaptés à la RE2020 et répondant aux attentes des consommateurs.

Côté rénovation, le potentiel de développement reste énorme tant les enjeux de décarbonation et de performance énergétique sont importants. Dans ce domaine également, le Groupe Poujoulat propose des solutions à la fois performantes, durables et personnalisables permettant d'équiper tous les logements anciens des technologies les plus performantes.

Dans le domaine des cheminées industrielles, le marché offrira de grandes opportunités tant les niveaux d'investissements dans l'industrie, l'énergie et les réseaux de chaleur seront élevés dans les mois et années à venir.

Enfin la branche bois énergie va poursuivre sa marche en avant. Les investissements réalisés récemment ainsi que les nouveaux partenariats permettent d'accompagner la croissance de la demande. Une nouvelle usine située dans l'ouest de la France est par ailleurs en cours de développement.

Malgré les incertitudes actuelles, le Groupe Poujoulat bénéficie d'une bonne visibilité. Il dispose de nombreux atouts et d'un fort potentiel de croissance pour accompagner ses marchés.

Pour répondre à cette croissance, le Groupe Poujoulat poursuit son plan d'investissement significatif qui concerne tous ses métiers. Les objectifs recherchés sont l'augmentation des capacités industrielles et logistiques, l'amélioration de la productivité, l'accélération de la transformation digitale des activités, mais également le verdissement de son mix énergétique.

Deux nouvelles centrales photovoltaïques couvrant une part significative des consommations de notre siège social seront prochainement mises en service.

Un effort important sera également consacré à la formation et à l'apprentissage pour renforcer les compétences de nos équipes et répondre aux enjeux de transformation des entreprises du Groupe.

Enfin, Le Groupe Poujoulat poursuivra ses efforts en matière de RSE, en accord avec sa stratégie de long terme.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général déclare : « notre objectif, pour l'exercice est une progression de 5 à 7% de notre chiffre d'affaires consolidé, soit environ 430 M€. Cette croissance sera essentiellement liée aux volumes car nous avons fait le choix de stabiliser autant que possible nos tarifs pour accompagner nos clients. Nous visons pour 2023/2024 une stabilité de nos résultats »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique. Le groupe emploie 1850 salariés.

Prochain communiqué le 07/08/2023 : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

