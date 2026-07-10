POUJOULAT SA : CP - Groupe Poujoulat : Résultats 2025-2026

Paris, le 10 juillet 2026 – 8h00

Groupe Poujoulat : Résultats de l'exercice 2025/2026

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 351 millions d'euros, soit une croissance de 0,5% par rapport à l'exercice précédent dans un marché en baisse sensible.

Un résultat d'exploitation en baisse, en raison d'une baisse d'activité sur les Conduits de cheminée et de coûts exceptionnels pour les Cheminées industrielles.

La branche Bois énergie gagne toujours des parts de marchés et a amélioré ses marges.

Le Groupe Poujoulat publie ce jour ses résultats consolidés pour l'exercice 2025/2026.

Résultats consolidés du Groupe – ANC 2020-01 – (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2025

au 31 mars 2026

(12 mois) Du 1 er avril 2024

au 31 mars 2025

(12 mois) Chiffre d'affaires 350 602 348 917 Dont conduits de cheminée et cheminées industrielles 187 158 200 239 Dont bois énergie 163 444 148 678 EBITDA 19 299 24 134 Résultat d'exploitation (1 770) 4 869 Dont conduits de cheminée et cheminées industrielles (4 172) 3 316 Dont bois énergie 2 402 1 553 Résultat net (3 426) 1 838 Capacité d'autofinancement 11 005 14 434

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « L'exercice 2025-2026 a été moins bon qu'escompté. Les résultats négatifs de la branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » reflètent une baisse d'activité mais aussi des charges exceptionnelles significatives. Le choix, il y a 20 ans, d'investir dans le secteur du Bois énergie, porte ses fruits. Cette diversification permet au Groupe Poujoulat de croître alors même que le marché historique connaît une phase d'activité difficile. Nous amplifions nos efforts de réduction des coûts pour améliorer la rentabilité du Groupe. »

Faits marquants 2025/2026

Au cours de l'exercice 2025/2026, le Groupe Poujoulat est resté très actif pour conforter sa position de leader européen des conduits de cheminée et cheminées industrielles et de leader français dans le bois énergie.

Les faits marquants de l'exercice sont :

l'acquisition de la société Progalva Energies , fabricant français de référence d'équipements et de produits destinés aux professionnels du secteur de l'entretien « feu /eau / air / froid » ;

, fabricant français de référence d'équipements et de produits destinés aux professionnels du secteur de l'entretien « feu /eau / air / froid » ; l'enrichissement de l'offre pour les appareils à bois indépendants, avec de nouveaux produits complémentaires à ses solutions de systèmes complets : des accessoires de tubage, des grilles d'air, des arrivées d'air comburant, des protections thermiques et des accessoires autour du feu ;

pour les appareils à bois indépendants, avec de nouveaux produits complémentaires à ses solutions de systèmes complets : des accessoires de tubage, des grilles d'air, des arrivées d'air comburant, des protections thermiques et des accessoires autour du feu ; la poursuite de la présence médiatique des différentes marques du Groupe (Cheminées Poujoulat, Woodstock, Outsteel) grâce à des campagnes TV et digitales ;

des différentes marques du Groupe (Cheminées Poujoulat, Woodstock, Outsteel) grâce à des campagnes TV et digitales ; la digitalisation des process dans tous les domaines (projet ERP, RH, E-commerce, IA…) ;

dans tous les domaines (projet ERP, RH, E-commerce, IA…) ; l'obtention du Label AFNOR Engagé RSE pour Euro Energies , au niveau confirmé, marquant l'engagement de la branche Bois énergie ;

, au niveau confirmé, marquant l'engagement de la branche Bois énergie ; et enfin, la poursuite du plan de décarbonation des sites : le Groupe Poujoulat a atteint plus de 75% d'énergies renouvelables dans sa consommation totale (électricité, chaleur, transport), un niveau exceptionnellement élevé dans l'industrie.

Une rentabilité en baisse, une structure financière solide

La rentabilité du Groupe s'inscrit en nette baisse. En effet, le second semestre 2025/2026 a été décevant, notamment en raison d'un fort ralentissement d'activité sur le 4 e trimestre. Cette baisse d'activité n'a pas permis de redresser significativement les résultats, comme escompté.

Au sein de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles », le segment « conduits de cheminée » a connu une dégradation de ses résultats liée à la baisse des volumes et un marché atone. Le segment « cheminées industrielles » a également subi des coûts importants mais non récurrents, dégradant sa rentabilité.

Toutefois, les volumes de vente de la branche « bois énergie » ont été en croissance et les marges se sont sensiblement améliorées au second semestre, permettant un redressement des résultats.

En dépit de ces résultats décevants, la structure financière du Groupe Poujoulat reste robuste, les fonds propres représentant 1,8 fois l'endettement moyen-long terme. Le Groupe dispose d'importantes capacités disponibles pour croître sans grands investissements.

Des perspectives encourageantes

L'activité du 1 e trimestre de l'exercice 2026/2027 est en croissance de plus de 5%, portée par une belle dynamique sur la branche Bois énergie et le développement à l'export. Toutefois, le marché des conduits de cheminée reste encore difficile, principalement en France .

Afin de retrouver un niveau de rentabilité positif, le Groupe Poujoulat suit un plan d'actions autour de trois axes :

l'optimisation des coûts de production et des charges fixes ;

le recentrage et le ciblage des investissements ;

le renforcement des actions commerciales et la création de synergies d'activités.

A la lumière de ces éléments, le Groupe confirme ses prévisions pour l'exercice 2026/2027, soit une nette amélioration des résultats de la branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » et une forte croissance du chiffre d'affaires et des résultats de la branche « Bois énergie ».

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Présent dans 9 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 351 millions d'euros au cours de l'exercice 2025/2026 et emploie 1 750 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC

Prochain communiqué le 16/07/2026 : communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025/2026