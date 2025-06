POUJOULAT SA : CP - Groupe Poujoulat : Résultats 2024-2025

Résultats de l'exercice 2024/2025 du Groupe Poujoulat :

un exercice marqué par la conjoncture et des éléments exceptionnels

Paris, 27 juin 2025 - 8h00

Après une baisse de 8,4% du chiffre d'affaires au premier semestre de l'exercice 24/25, le Groupe Poujoulat a connu une reprise sensible au second semestre avec une croissance de 6,7%.

Résultats consolidés du Groupe – ANC 2020-01 – (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2024

au 31 mars 2025

(12 mois) Du 1 er avril 2023

au 31 mars 2024

(12 mois) Chiffre d'affaires 348 917 352 241 Dont conduits de cheminées et cheminées industrielles 200 239 199 079 Dont bois énergie 148 678 153 162 EBITDA 24 134 31 069 Résultat d'exploitation 4 870 14 322 Résultat net 1 838 10 037 Capacité d'autofinancement 14 434 21 410

Le chiffre d'affaires de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » est stable par rapport à l'exercice précédent. Le Groupe Poujoulat a renforcé ses parts de marché, alors que les ventes d'appareils de chauffage, toutes technologies confondues, ont baissé en moyenne de 10 à 15% en Europe en 2024.

Les volumes de ventes de la branche « bois énergie » ont nettement augmenté sur l'exercice 2024/2025 (+18% en moyenne), une performance bien supérieure à celle du marché. Néanmoins, le chiffre d'affaires généré par la croissance des volumes compense partiellement la baisse importante du prix du granulé. L'impact négatif sur le chiffre d'affaires du prix du granulé sur l'exercice est d'environ 25 millions d'euros.

Une année de transition pour préparer l'avenir

Au cours de l'exercice 2024/2025, le Groupe Poujoulat est resté très actif pour conforter sa position de leader européen des conduits de cheminée et cheminées industrielles et de leader français dans le bois énergie.

Les faits marquants de l'exercice 24/25 sont :

l'acquisition de la société CONVESA, troisième producteur espagnol de conduits de cheminée métalliques ;

le lancement de l'activité VITALOME, réseau de ventilation performant et « entretenable » pour la maison existante. Cette innovation a été primée lors du salon Batimat/Interclima 2024 ;

la forte présence médiatique des différentes marques du Groupe (Cheminées Poujoulat, Woodstock, Outsteel) grâce à des campagnes TV et digitales ;

le lancement de plusieurs nouveaux produits destinés aux appareils de chauffage à haute performance, notamment le flexible isolé SLIMFLEX ;

la finalisation du programme de modernisation des outils de production et accroissement des capacités logistiques notamment avec une nouvelle plateforme anglaise ;

l'accélération de la digitalisation des activités : le projet de nouvel ERP pour la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » entre dans sa phase de déploiement ;

la forte baisse des stocks (-15 millions d'euros) avec le retour à la normale des conditions d'approvisionnement ;

et enfin, la poursuite du plan de décarbonation des sites : le Groupe Poujoulat étant, en la matière, très en avance.

Une rentabilité en baisse affectée par les éléments exceptionnels

La rentabilité du Groupe s'inscrit en forte baisse.

La branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » a subi les effets de la baisse des volumes conjuguée à une augmentation sensible de certaines charges.

Les résultats de la branche « bois énergie » ont été particulièrement impactés par la très forte baisse du prix du granulé de bois et l'écoulement intégral des stocks acquis à prix élevés en 2023 et 2024. Ce sujet est maintenant réglé.

Une faible visibilité mais des perspectives encourageantes

Dans un contexte géopolitique toujours instable, la visibilité reste limitée sur les marchés de l'énergie et du logement. Le secteur de la construction neuve devrait ainsi rester sous pression en 2025. Toutefois, plusieurs indicateurs laissent entrevoir des perspectives de reprise à l'horizon 2026.

Du côté de la rénovation résidentielle, l'activité a montré une bonne résilience, et devrait bénéficier en 2025 de la reprise progressive des transactions dans l'ancien ainsi que de la détente des taux d'intérêt. Le bois énergie reste par ailleurs plus compétitif que jamais.

Après deux exercices difficiles, le marché des équipements de chauffage devrait connaître une reprise. Par ailleurs, le bois énergie confirme sa pertinence, avec une demande soutenue pour des produits de qualité, portée à la fois par les évolutions réglementaires et la montée en performance des appareils de chauffage.

Fort de la diversité de son offre et de ses marchés, le Groupe Poujoulat devrait donc profiter des opportunités de croissance à venir. A la lumière de ces éléments, le Groupe Poujoulat prévoit une croissance pour l'ensemble de ses activités (+2 à 4% pour la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » et +10 à 15% pour la branche « bois énergie »), soit un chiffre d'affaires supérieur à 370 millions d'euros pour l'exercice 2025/2026.

En termes de résultats, le Groupe vise une nette amélioration de sa rentabilité.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « En 2024/25, le Groupe Poujoulat a bien résisté et fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. La dégradation de la conjoncture, la forte baisse du prix du granulé (et l'écoulement de stocks acquis à prix élevé) ont affecté nos résultats. Cependant, fort de la diversification de ses activités et des investissements déjà réalisés, le Groupe Poujoulat devrait bénéficier de la reprise progressive de ses différents marchés et améliorer sensiblement ses résultats en 2025/26. »

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 348,9 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/2025 et emploie 1 700 salariés.

