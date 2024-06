POUJOULAT SA : CP - Groupe Poujoulat : Résultats 2023/2024

Résultats de l'exercice 2023/2024 du Groupe Poujoulat :

Résistance de la rentabilité dans un contexte de marché européen difficile

Paris, 28 juin 2024 - 8h00

L'exercice 2023/2024 a été marqué par un marché des conduits de cheminée et cheminées industrielles en retrait, tant en France qu'en Europe, et une baisse des prix de ventes du combustible granulé. Ainsi, le Groupe Poujoulat clôture son exercice comptable sur une baisse de chiffre d'affaires de 12,4%. Toutefois, le Groupe a renforcé son leadership par rapport à ses concurrents sur ses différents marchés.

Résultats consolidés du groupe – ANC 2020-01 – (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2023

au 31 mars 2024

(12 mois) Du 1 er avril 2022

au 31 mars 2023

(12 mois) Chiffre d'affaires 352 241 401 998 Dont conduits de cheminées et cheminées industrielles 199 079 236 828 Dont bois énergie 153 162 165 171 EBITDA 31 069 50 232 Résultat net 10 037 26 158 Capacité d'autofinancement 21 410 36 163 Ratio dettes long terme / fonds propres 50,6 % 45,3 %

Faits marquants 2023/2024

Baisse importante des volumes de ventes des conduits de cheminée en France et en Europe en raison de mouvements de déstockage chez les clients, du ralentissement du marché immobilier et des modifications réglementaires ;

Maintien d'une dynamique de décarbonation et de réindustrialisation porteuse pour le secteur de la cheminée industrielle ;

Poursuite du plan triennal d'investissements pour moderniser et augmenter la productivité industrielle et logistique ;

Hausse des volumes vendus de bois énergie mais une baisse significative des prix du granulé ;

Acquisition de deux nouvelles sociétés (BBNA et Breizh Bois) situées dans le Grand Ouest ;

Lancement d'une nouvelle activité – Vitalome – dédiée à la ventilation en maison individuelle existante ;

Poursuite du plan de décarbonation des sites qui concourt à la maîtrise des prix de l'énergie.

Activité

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 352,3 millions d'euros, en baisse de 12,4% par rapport à 2022/2023.

Dans la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles », le chiffre d'affaires est en retrait de -15,9%. En effet, les ventes de Cheminées Poujoulat ont été impactées par le mouvement de déstockage chez les clients en France et en Europe ainsi que les modifications réglementaires et de soutien à la rénovation (Ma Prime Rénov' notamment). La faible exposition du Groupe au marché du neuf (entre 10 à 15%) a permis de limiter la baisse des ventes. Le Groupe consolide sa place de leader européen en faisant mieux que le marché. Selon les pays, la baisse des marchés du conduit de cheminées se situe en effet entre -20% et -30%. L'activité « cheminées industrielles » a vu son chiffre d'affaires légèrement baisser mais ses résultats sont en progression grâce à une nette amélioration des marges.

Concernant la branche « bois énergie », le chiffre d'affaires est en retrait de 7,3% à 153,2 millions d'euros malgré des volumes vendus en croissance de 6%. La chute du prix du granulé de bois explique à elle seule la moitié du recul du chiffre d'affaires du Groupe. Euro Energies, filiale du Groupe Poujoulat, via ses marques Woodstock et Crépito, a gagné des parts de marché alors que la consommation de chauffage a globalement baissé de 10% en Europe en 2023.

Situation financière et financements

Dans les deux branches, le niveau de marge reste relativement stable et maîtrisé. La baisse du résultat est essentiellement liée à la baisse des volumes. L'Ebitda atteint 8,8% après un exercice 2022/23 en tous points exceptionnel.

Côté stocks, en 2022/2023, le Groupe Poujoulat avait renforcé nettement ses niveaux de stock pour pallier aux tensions d'approvisionnement et assurer un bon service à ses clients. Les stocks sont revenus à la normale dans la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles ». Dans le segment « bois énergie », les stocks restent très importants à la fin de l'exercice (fin d'hiver très doux). Ils se réduiront progressivement sur l'exercice 2024/2025.

La structure financière du Groupe demeure très robuste, les dettes à long terme représentant environ 50% des fonds propres.

Investissements

Le Groupe Poujoulat a poursuivi ses investissements afin de renforcer sa compétitivité, développer ses capacités de production, décarboner ses sites et réaliser des acquisitions.

Dans le segment « conduits de cheminée et cheminées industrielles », le plan triennal se finalise avec la mise en service de nouvelles lignes robotisées et une plateforme logistique « Nord Europe » proche de Bruxelles.

Côté « bois énergie », le Groupe a acquis deux nouvelles sociétés en Loire-Atlantique et dans le Morbihan, pour renforcer le positionnement de ses marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest. Des investissements complémentaires pour améliorer et développer la production de combustibles de qualité sont déjà programmés pour répondre aux besoins croissants.

Par ailleurs, le Groupe poursuit la diversification de ses activités en lançant Vitalome, en décembre 2023. Cette nouvelle filiale propose une solution innovante de réseau de ventilation qui garantit une qualité de l'air intérieur optimale dans les maisons existantes.

Enfin, le Groupe décline ses engagements dans la transition écologique et énergétique avec son plan de décarbonation des sites. Outre une nouvelle centrale solaire sur le site de Niort, des centrales photovoltaïques vont être installées sur plusieurs sites du Groupe. L'objectif à mi-2025 est d'atteindre 2,5 MW de capacité installée.

Perspectives 2024/2025

En ce début de nouvel exercice, quelques signes laissent entrevoir une légère reprise des marchés sur le 2 nd semestre. Nous restons néanmoins très vigilants à l'évolution de la conjoncture liée notamment à la situation politique et géopolitique.

Côté « conduits de cheminée », les 18 prochains mois seront fortement impactés par la crise du logement neuf. Toutefois, le Groupe peut espérer une reprise du marché de la rénovation : le bois énergie est une source de chaleur très compétitive et décarbonée. Par ailleurs, grâce à la croissance externe, Cheminées Poujoulat renforce son positionnement à l'international et plus particulièrement dans la zone ibérique. Notre filiale espagnole CONVESA, récemment acquise, contribuera positivement aux résultats du Groupe dès cette année.

Les « cheminées industrielles » devraient profiter de la dynamique d'investissement, notamment dans les réseaux de chaleur et la décarbonation de l'industrie. Elles bénéficient d'un carnet de commandes important.

Dans le domaine du « bois énergie », le granulé, qui est disponible et très compétitif, connait un fort regain d'intérêt de la part des consommateurs. Euro Energies, via ses marques Woodstock et Crépito, poursuit sa prise de parts de marché et développe ses réseaux de distribution. La demande de combustibles de qualité et prêts à l'emploi confirme sa progression.

Dans ce contexte, les prévisions tendent vers une croissance de 7 à 10% de la branche « bois énergie » et une stabilité du chiffre d'affaires de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles ».

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Les résultats du Groupe sont certes en retrait par rapport à l'exercice précédent mais ils ont toutefois bien résisté au vue de la baisse significative de nos marchés. La stratégie mise en place depuis plusieurs années, consistant à développer les énergies renouvelables et à diversifier les activités, renforce la solidité du Groupe et sa capacité à surperformer ses marchés. Le Groupe Poujoulat va donc poursuivre sa prise de parts de marché et se positionne pour profiter rapidement de toutes les opportunités de croissance. »

A propos du Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Le groupe emploie 1 750 salariés.

Prochain communiqué le 10/07/2024 : publication des droits de vote au 30/06/2024