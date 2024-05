Poujoulat : net recul des revenus annuels

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Poujoulat s’établit à 351,9 millions d’euros, en baisse de 12,5% sur l’exercice 2023/2024. Le leader européen de la fumisterie souligne que l’exercice précédent " fut très exceptionnel ". La dynamique des ventes de bois énergie n’a pas pu compenser l’effet prix sur le granulé. L’activité de la branche " conduits de cheminée et cheminées industrielles " a été impactée plus longuement que prévu par le mouvement de déstockage chez les clients en France et en Europe, a commenté la société.

S'agissant de ses perspectives, Poujoulat précise que " les prévisions tendent vers une stabilité voire une petite croissance du chiffre d'affaires de la branche Conduits de cheminée et cheminées industrielles et une croissance de 5 à 10% de la branche Bois énergie ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.