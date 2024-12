Poujoulat : maintien de ses prévisions pour l'exercice 2024/2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans ce contexte, le leader européen des conduits de cheminée confirme ses prévisions pour l'exercice avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 360 et 365 millions d'euros et un résultat net d'environ 2,5%.

Quant à la branche "Bois énergie", si l'activité évolue comme projetée avec des gains de part de marché, elle reste sous l'influence du prix du granulé. L'installation de l'hiver, certes tardive, devrait toutefois accélérer les ventes de produits et permettre une hausse progressive du prix des granulés.

"Concernant le segment "Conduits de cheminée", le second semestre devrait être en croissance par rapport à l'exercice précédent, notamment grâce à une reprise du marché de la rénovation. Cette dynamique se retrouve également dans l'activité "Cheminées industrielles", qui tourne à plein régime et bénéficie d'une bonne visibilité", explique Poujoulat concernant ses perspectives.

La dynamique positive observée au deuxième trimestre se confirme sur les mois d'octobre et novembre, annonçant un troisième trimestre mieux orienté.

(AOF) - Le chiffre d'affaires du groupe Poujoulat au premier semestre 2024/2025, s'élève à 160,4 millions d'euros, en recul de 8,4%. Il affiche une perte nette de 715000 euros. Son chiffre d'affaires recule sur ce premier semestre en raison d'une baisse de volume des ventes de la branche "Conduits de cheminée" et d'un prix toujours faible des granulés. Par ailleurs, le retour à la saisonnalité financière historique fait peser les charges courantes sur seulement 42% du chiffre d'affaires annuel, impactant de fait, la rentabilité sur le premier semestre.

