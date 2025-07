Poujoulat: légère baisse du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 08:57









(Zonebourse.com) - Poujoulat affiche un chiffre d'affaires de 65,5 millions d'euros au titre de son premier trimestre (avril à juin), soit une légère baisse de 2,8% en raison d'un nombre de jours ouvrés réduits. A jours ouvrés constants, il aurait été stable en comparaison annuelle.



Par activité, le chiffre d'affaires de la branche 'conduits de cheminée et cheminées industrielles' s'est contracté de 5% à 40,9 millions d'euros, tandis que celui de la branche 'bois énergie' a augmenté de 1,1% à 24,6 millions.



Poujoulat prévoit une progression de son chiffre d'affaires sur son deuxième trimestre comptable et réaffirme son objectif de croissance de 5 à 7% pour l'exercice 2025-26, soit un chiffre d'affaires supérieur à 370 millions d'euros.





Valeurs associées POUJOULAT 8,7000 EUR Euronext Paris 0,00%